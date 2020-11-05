بطولة ألمانيا: بريمن-كولن في الافتتاح بانتظار "كلاسيكر" ودورتموند وبايرن

اوليغ نيشيكين POOL/ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (رقم 9) يسدد من ركلة حرة مباشرة في مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري ابطال اوروبا. 27 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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برلين (أ ف ب)

يلتقي فيردر بريمن مع ضيفه كولن الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الألماني في كرة القدم بانتظار القمة النارية السبت "كلاسيكر" المتصدرين بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند وصيفه.

من المؤكد أن معظم المشجعين الألمان لا ينتظرون مباراة الغد بين بريمن التاسع وكولن السادس عشر حيث يسعى الاول الى فوزه الثالث هذا الموسم والاول بعد ثلاث تعادلات متتالية، والثاني إلى فوزه الأول هذا الموسم.

فالأنظار ستتجه إلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند حيث القمة الساخنة خلف الأبواب المغلقة بين دورتموند وضيفه بايرن ميونيخ اللذين يتقاسمان الصدارة.

وحقق الفريقان مشوارا مماثلا في الدوري هذا الموسم، حيث استهل كل منهما حملته بفوز كبير: بايرن ميونيخ على ضيفه شالكه 8-صفر، ودورتموند على جاره بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر، ثم خسرا في المرحلة الثانية، الأول أمام مضيفه هوفنهايم 1-4، والثاني أمام مضيفه أوغسبورغ صفر-2، قبل أن يحققا العلامة الكاملة في المباريات الأربع التالية.

وسيحاول بوروسيا دورتموند وضع حد لثلاث هزائم متتالية أمام النادي البافاري آخرها 2-3 في الكأس السوبر المحلية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، وقبلها على ملعب سيغنال إيدونا بارك صفر-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الموسم الماضي والتي أمنت تتويج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن على التوالي.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد فوزيهما الكبيرين خارج القواعد في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب مضيفه سالزبورغ النمسوي 6-2، وتغلب دورتموند على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة.

ويترقب لايبزيغ نتيجة "الكلاسيكر" بفارغ الصبر عندما يستضيف فرايبورغ الثالث عشر السبت أيضا.

وقد يجد لايبزيغ نفسه في الصدارة قبل قمة دورتموند وبايرن كونه يلعب قبلهما بثلاث ساعات، وهو يمني النفس بتعادلهما ليشاركمها الصدارة.

وكان لايبزيغ متصدرا للدوري قبل المرحلة السادسة لكن بوروسيا مونشنغلادباخ أزاحه عنها عندما تغلب عليه 1-صفر، مانحا الفرصة لبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند للانقضاض عليها بفارق نقطتين.

ويخوض لايبزيغ مباراته مع فرايبورغ منتشيا بفوزه الثمين على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وتختتم المرحلة الأحد بقمة قوية أخرى بين باير ليفركوزن الرابع وبوروسيا مونشنغلادباخ الخامس.

ويسعى باير ليفركوزن الى مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد ثلاث تعادلات متتالية، وبالتالي المحافظة على سجله خاليا من الخسارة حتى الان وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في البوندسليغا حتى المرحلة السادسة.

في المقابل يرصد بوروسيا مونشنغلادباخ الفوز الثالث تواليا والرابع هذا الموسم.

ووجه بوروسيا مونشنغلادباخ إنذارا شديد اللجهة إلى باير ليفركوزن الثلاثاء عندما عاد بفوز ساحق وبسداسية نظيفة من أوكرانيا على حساب مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني وضعه في صدارة المجموعة الثانية القوية التي تضم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويخوض باير ليفركوزن اختبارا صعبا مساء الخميس امام مضيفه هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث ستقاسمان صدارة المجموعة الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ويبحث كل من ماينتس وشالكه عن فوزه الاول هذا الموسم عندما يلتقيان السبت.

وشالكه وماينتس هما الوحيدان الى جانب كولن لم يتذوقوا طعم الفوز في الدوري هذا الموسم.

ويحتل ماينتس المركز الأخير من دون رصيد، فيما كسب شالكه نقطتان من تعادلين على غرار كولن.

ويلعب السبت أيضا أوغسبورغ مع هرتا برلين، وأونيون برلين مع أرمينيا بيليفيلد، وشتوتغارت مع أينتراخت فرانكفورت، والأحد فولفسبورغ مع هوفنهايم.

© 2020 AFP