بطولة إنكلترا: ساوثمبتون لصدارة موقتة

مايكل ستيلي تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم ساوثمبتون داني إينغز (وسط) يحتفل بالهدف الرابع في مرمى أستون فيلا في الدوري الإنكليزي في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

يسعى ساوثمبتون إلى مواصلة نتائجه اللافتة في المراحل الخمس الأخيرة واللحاق بليفربول حامل اللقب إلى الصدارة عندما يستضيف نيوكاسل الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

فبعد خسارتين متتاليتين امام كريستال بالاس وتوتنهام، حصد ساوثمبتون 13 نقطة من أصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الأخيرة بينها فوز على إيفرتون أطاح بالأخير من الصدارة في أول هزيمة له هذا الموسم قبل ألأن يتعرض للثانية امام نيوكاسل.

وقبل تغلبه على إيفرتون، أرغم ساوثمبتون مضيفه تشلسي على تعادل مثير 3-3 بعدما كان متخلفا بثنائية نظيفة، قبل أن يلحق الخسارة الثانية على التوالي بأستون فيلا 4-3 في المرحلة الماضية.

لكن ساوثمبتون تعرض لضربة موجعة في مباراته ضد أستون فيلا بإصابة هدافه الدولي داني إينغز في ركبته ستبعده عن الملاعب نحو ستة أسابيع.

وقال مدربه النمسوي رالف هازنهوتل أن إينغز خضع لفحص بالأشعة بعد إصابته في ركبته "وفي الوقت الحالي يبدو أنه سيغيب لمدة أربعة إلى ستة أسابيع".

وأضاف "سيخضع لعملية جراحية صغيرة صباح غد (الخميس). يمكن أن يكون الأمر أسوأ، لكنه سيبتعد عن الملاعب وهذه ليست أخبار جيدة بالنسبة لنا".

وخرج إينغز قبل خمس دقائق من نهاية المباراة ضد أستون فيلا بعد تدخل من مهاجم الأخير الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه.

ويعتبر إينغز (28 عاما) هدافا لساوثمبتون هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع على لائحة الهدافين برصيد خمسة أهداف.

ويشكل غياب مهاجم بيرنلي وليفربول السابق الذي عانى سابقًا من إصابتين خطيرتين في الركبة، ضربة موجعة لساوثمبتون الذي يمني النفس بالبناء على بدايته الرائعة للموسم.

ويحتل ساوثمبتون حاليا المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول المتصدر، وتنتظره مواجهات قوية في الأسابيع المقبلة التي سيغيب فيها إينغز، فضلا عن نيوكاسل سيلتقي وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وبرايتون وشيفيلد يونايتد وأرسنال.

وأضاف هازنهوتل "نحن أكثر من داني إينغز. إنها خسارة كبيرة لكن من المهم الآن للاعبين الآخرين أن يعطونا بدائل. لا أحد يجب أن يلعب مثل داني إينغز، كل لاعب يجب أن يلعب أفضل مباراة ممكنة بالنسبة له".

ولن تكون مهمة ساوثمبتون سهلة أمام نيوكاسل العائد إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه إيفرتون 2-1.

- قمتا إيفرتون-يونايتد وسيتي-ليفربول -

ويلعب غدا أيضا برايتون السادس عشر مع بيرنلي صاحب المركز الاخير.

وحقق برايتون فوزا واحدا فقط حتى الان مقابل أربع هزائم وتعادلين، فيما لم يتذوق بيرنلي طعم الانتصار بخمس هزائم وتعادل واحد مع مباراة مؤجلة، وهو أحد ثلاثة فرق لم تحقق الفوز في الدوري حتى الان الى جانب وست بروميتش البيون وشيفيلد يونايتد.

وتشهد المرحلة قمتين ناريتين الأولى السبت بين إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد، والثانية الأحد بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول.

ويرفع إيفرتون ومانشستر يونايتد شعار وقف نزيف النقاط خصوصا الأول الذي عجز عن تحقيق لانتصار في مبارياته الثلاث الاخيرة بعد انطلاقة مدوية حقق خلالها أربع انتصارات متتالية.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد إلى فوزه الثالث هذا الموسم والثالث خارج قواعده حيث فشل حتى الان فشلا ذريعا في تحقيق اي فوزه على أرضه في الدوري. كما ان الشياطين الحمر سيكونون مطالبين بكسب النقاط الثلاث لمصالحة جماهيرهم بعد الخسارة المفاجئة والمخيبة أمام مضيفهم باشاك شهير التركي 1-2 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وتكتسي قمة سيتي وليفربول أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين على غرار مواجهاتهما في المواسم الأخيرة.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بفوزيهما الكبيرين في المسابقة القارية العريقة: مانشستر سيتي على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة، وليفربول على مضيفه اتالانتا الايطالي 5-صفر.

ويدرك مانشستر سيتي العاشر برصيد 11 نقطة مع مباراة مؤجلة بفارق خمس نقاط خلف ليفربول، أن التعثر ممنوع أمام بطل الموسم الماضي للبقاء ضمن دائرة الأندية المنافسة على اللقب.

واستعاد مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا خدمات مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس بعد تعافيه من الاصابة وكلل عودته بهدف في مرمى اولمبياكوس.

وستكون المواجهة اختبارا حقيقيا لقدرات بطل 2018 و2019، على أرضه بعد تععرضه لخسارة مذلة امام ضيفه ليستر سيتي 2-5 في المرحلة الثالثة، خاصة وان ليفربول يملك قوة هجومية فتاكة أكثر من ليستر في ظل تألق الوافد الجديد الدولي البرتغالي ديوغو جوتا صاحب هاتريك في مرمى أتالانتا، إلى جانب هدافه الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

وتبرز الأحد أيضا قمة ليستر سيتي مع ضيفه وولفرهامبتون.

ويلعب السبت أيضا وست هام مع فولهام، وتشلسي مع شيفيلد يونايتد، وكريستال بالاس مع ليدز يونايتد، والأحد أرسنال مع أستون فيلا، ووست بروميتش ألبيون مع توتنهام.

© 2020 AFP