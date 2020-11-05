دورة باريس: شفارتسمان على بعد فوز واحد من بطاقة بطولة الماسترز الختامية

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

الارجنتيني دييغو شفارتسمان يحتفل بتأهله الى الدور ربع النهائي لدورة باريس بيرسي في كرة المضرب في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

بات الأرجنتيني دييغو شفارتسمان المصنف تاسعا عالميا على بعد فوز واحد من حجز البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية، وذلك ببلوغه الخميس ربع نهائي دورة باريس الدولية في كرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بتغلبه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيش 6-1 و6-1.

ويلتقي شفارتسمان، المصنف سادسا في الدورة الباريسية، في الدور المقبل مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس عالميا والثالث في الدورة والذي تغلب على الأسترالي أليكس دي مينور 5-7 و6-2 و6-2.

ويبدو شفارتشمان الذي بلغ دور الاربعة في بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، قبل ثلاثة أسابيع، في وضع مثالي لحجز بطاقته للمرة الأولى إلى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين في العالم والمقررة في لندن في الفترة بين 15 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وحده الإسباني بابلو كارينيو بوستا التاسع في الدورة يملك حظوظا ضئيلة لحرمان الارجنتيني من تحقيق حلمه، لكن لم يتم ذلك سوى بتتويجه بلقب الدورة الباريسية.

ويلعب كارينيو مع السلوفاكي نوربرت غومبوس الصاعد من التصفيات في وقت لاحق اليوم، وفي حال خسارته سيضمن شفارتسمان رسميا البطاقة الاخيرة لبطولة الماسترز.

وبلغ الدور ذاته الكندي ميلوش راونيتش العاشر بتغلبه على الاميركي ماركوس جايرون 7-6 (7-1) و6-2.

ويلتقي راونيتش في الدور المقبل مع الكرواتي مارين تشيليتش او الفرنسي أوغو أومبير.

ويلعب لاحقا أيضا الإسباني رافايل نادال الأول مع الأسترالي جوردان طومسون، والألماني ألكسندر زفيريف الرابع مع الفرنسي أدريان مانارينو، والروسي أندري روبليف الخامس مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني عشر.

© 2020 AFP