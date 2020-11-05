طالب يروي كيف قتل الجهاديون بدم بارد الطلاب في جامعة كابول

وكيل كوهسار اف ب

قاعة في جامعة كابول في 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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كابول (أ ف ب)

قام الجهاديون الذين هاجموا جامعة كابول هذا الأسبوع بتصفية الطلاب الذين كانوا يحاولون الفرار عبر القفز من نوافذ قاعات التدريس، بدم بارد "الواحد تلو الآخر"، وفق ما روى طالب نجا من المجزرة الأربعاء لوكالة فرانس برس.

قُتل 22 شخصا على الأقل معظمهم من الطلاب، وجرح نحو 27 آخرين في هجوم نفذه ثلاثة مسلحين الإثنين وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

ومع ذلك أكدت الحكومة الأربعاء أن حركة طالبان هي التي ارتكبت هذه المجزرة.

ووصف محمد قاسم كوهيستاني (22 عاما) الذي يدرس السياسة العامة في جامعة كابول إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في البلاد، بالتفصيل الهجوم الذي استمر سبع ساعات.

وقال الشاب الذي كان في الطابق الثاني من المبنى "كنا ننتظر وصول أستاذنا (...) فجأة سمعنا ضجيجا عاليا قادما من الطابق الأول".

واضاف "أدركنا أن أمرا ما يحدث وبدأنا نقفز من النافذة".

وقد اختبأ مع عدد من أصدقائه تحت حافة النافذة وتابعوا بذلك مشهدا دمويا بينما كان المهاجمون ينتقلون من غرفة إلى أخرى بحثا عن ضحايا.

وقال "بعدما سيطروا على قاعة التدريس بدأ رجل مسلح إطلاق النار على الطلاب الذين كانوا يفرون من النافذة". وأضاف أن "المسلحين (الآخرين) كانا يطلقان النار بشكل مباشر على الطلاب الواحد تلو الآخر".

وفر مئات الطلاب قفز بعضهم فوق الجدران المحيطة للوصول إلى الشوارع، بينما تحصن آخرون في غرف وتم إنقاذهم من قبل القوات الخاصة الأفغانية.

- "صديقي المفضل قتل" -

فقد محمد كوهستاني صديقه المقرب أحمد علي الذي كان يحاول مساعدة صديقة أخرى تدعى رقية. وقال "صديقي المفضل قتل. لم يقفز من النافذة لأن رقية فقدت وعيها وأراد مساعدتها لكن المسلح أطلق النار عليهما في الرأس وقتلهما".

وظل كوهستاني الذي أصيب بالتواء في ساقه عندما قفز من النافذة، مختبئا لساعات في الحرم الجامعي.

وقال "كان ذلك أفظع وقت في حياتي". وأضاف "طوال اليوم كنا نسمع صراخهم ونداءات استغاثتهم لكننا كنا عاجزين" عن مساعدتهم.

بعد الهجوم علم الشاب أن المهاجمين قتلوا جميع الطلاب الذين كانوا في فصل دراسي تحت القاعة التي كان موجودا فيها.

وقال "ما زلت مصدوما. أمس لم أكن قادرا على الكلام".

وقال مسؤولون أفغان إن اثنين من المهاجمين قتلا برصاص قوات الأمن بينما فجر الثالث نفسه خلال الهجوم.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الثاني خلال أقل من أسبوعين على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية.

لكن نائب الرئيس أمر الله صالح اتهم طالبان وحلفاءها في باكستان بالهجوم مع أن حركة التمرد نفت أي صلة بالهجوم.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إن "مدبري هذا الهجوم جزء من شبكة حقاني (...) وشبكة حقاني لا يمكن فصلها عن طالبان".

وكانت هجمات دموية عدة استهدفت القوات الأجنبية ومدنيين نسبت إلى شبكة حقاني على مر السنين.

وقال بيان الوزارة إن السلطات تحقق لمعرفة كيف تمكن المهاجمون من دخول الحرم الجامعي بأسلحتهم وتم اعتقال 13 شرطيا بتهمة "الإهمال".

وأحيت أفغانستان الثلاثاء يوم حداد وطني تظاهر خلاله الطلاب خارج جامعة كابول، رافعين لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتلنا".

وتشهد أفغانستان تصاعدا في أعمال العنف، حيث بدأت حركة طالبان والحكومة في كابول محادثات في الدوحة في أيلول/سبتمبر بهدف إنهاء عقود من الحرب ، دون إحراز تقدم كبير حتى الآن.

© 2020 AFP