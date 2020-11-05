لودريان يرى أن تصريحات إردوغان "عنيفة وتتسم بالكراهية"

لودوفيك ماران ا ف ب/ارشيف

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مغادراً قصر الإليزيه في باريس في 24 حزيران/يونيو 2020

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باريس (أ ف ب)

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معتبراً أنها "عنيفة وتتسم بالكراهية"، وتحدث مجدداً عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة.

وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1" إنه "هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس إردوغان وهي غير مقبولة"، في وقت يتصاعد التوتر الثنائي بين باريس وأنقرة.

وهدّدت تركيا الأربعاء بـ"ردّ حازم" على حلّ فرنسا جماعة "الذئاب الرمادية" التركية القومية المتطرفة، في قرار يثير توتراً جديداً بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتابع وزير الخارجية "ليست فرنسا وحدها المستهدفة، هناك تضامن أوروبي كامل بشأن المسألة - نريد بحزم شديد أن تتخلى تركيا عن هذا المنطق".

وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فإن المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، قرر أنه سيتخذ التدابير اللازمة حيال السلطات التركية. ينبغي الآن على الأتراك أن يتخذوا الاجراءات اللازمة لتجنّب هذا الاتجاه". وقال "هناك وسائل ضغط، هناك أجندة من العقوبات المحتملة".

ويأتي هذا النزاع في خضمّ توتر دبلوماسي بين فرنسا وتركيا مرتبط خصوصاً بخلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وازداد التوتر خصوصاً منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، عندما دعا إردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية متهماً نظيره الفرنسي بأنه لديه "رهاب الإسلام" بسبب دفاعه عن حق نشر رسوم كاريكاتورية تُظهر النبي محمد.

واتّهم إردوغان ماكرون بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام وشكّك في "صحته العقلية".

© 2020 AFP