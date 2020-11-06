الشرطة الألمانية تداهم شققا ومكاتب في إطار هجوم فيينا

جو كلامار ا ف ب

في موقع هجوم فيينا في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الألمانية الجمعة أنها تجري عمليات مداهمة لشقق ومكاتب في ألمانيا حول روابط محتملة مع منفذ هجوم فيينا الذي أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضحت الشرطة الجنائية الفدرالية في تغريدة أن العمليات تجرى في اوسنابروك وكاسيل وبينبرغ في شمال غرب البلاد وتشمل مواقع عائدة لأربعة أشخاص "لا يشتبه بضلوعهم في الهجوم. لكن قد تكون ثمة روابط مع القاتل المفترض".

وبوشرت العملية بطلب من السلطات النمساوية، على ما أوضح المصدر نفسه.

وذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن المهاجم النمساوي من أصل مقدوني البالغ 20 عاما أقام روابط في ألمانيا عندما حاول الانتقال إلى سوريا العام 2018 للانخراط في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وتجرى تحقيقات أيضا في سويسرا حيث أوقف رجلان في الثامنة عشرة والرابعة والعشرين، خلال الأسبوع الحالي. والرجلان معروفان من القضاء بسبب إجراءات مرتبطة بالإرهاب.

وفتح المهاجم النار مساء الاثنين في وسط فيينا ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

© 2020 AFP