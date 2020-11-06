ثلاثة قتلى في قصف بالقرب من مدينة استراتيجية في قره باغ

كارين ميناسيان اف ب

رجل يصلح الكابلات الكهربائية بجوار منزل مدمر في مدينة شوشا التاريخية في إقليم ناغورني قره باغ، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم المتنازع عليه، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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ستيبانكرت (أذربيجان) (أ ف ب)

قُتل ثلاثة مدنيين ليل الخميس الجمعة في قصف بإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، على ما أعلنت أرمينيا، فيما يتواصل القتال مع الجيش الأذربيجاني بالقرب من مدينة استراتيجية.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان على تويتر أن ستيباناكرت، أبرز مدن ناغورني قره باغ تعرضت لضربات من جديد.

وأضافت أن "قذيفة أصابت منطقة سكنية وقتلت ثلاثة مدنيين"، في إشارة إلى قصف بلدة شوشة الاستراتيجية.

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جهتها، عن إطلاق نيران معادية في الصباح على بلدة ترتار وقريتين أخريين. كذلك أشارت إلى قصف بلدة في منطقة غورانبوي خلال الليل.

وذكرت قوات ناغورني قره باغ الإنفصالية على تويتر أن القتال مستمر "على امتداد الأجزاء الرئيسية من الجبهة".

واضافت أن "الهجمات المتعددة التي شنتها الوحدات الاذربيجانية على شوشة تم صدها"، مؤكدة أن القوات "سيطرت بشكل كامل على الوضع".

وشوشة منطقة استراتيجية تقع على مرتفعات جنوب ستيباناكرت.

منذ استئناف المعارك في 27 أيلول/سبتمبر، استعادت القوات الأذربيجانية مناطق مهمة جنوب قره باغ وتقترب من شوشه ومن طريق حيوي يربط العاصمة الانفصالية بأرمينيا.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ عن أذربيجان في تسعينات القرن الماضي في نهاية حرب أدت إلى مقتل ثلاثين ألف شخص ونزوح مئات الآلاف.

وبحسب أرقام جزئية، أسفرت المواجهات وهي الأسوأ منذ نحو ثلاثين عاماً، عن أكثر من 1250 قتيلاً، لكن عدد الضحايا قد يكون أكبر بكثير، لأن أذربيجان لا تعلن عن قتلاها العسكريين.

وباءت ثلاث محاولات بالفشل للتوصل إلى هدنة إنسانية تم التفاوض عليها على التوالي برعاية روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وشجبت الأمم المتحدة هذا الأسبوع الهجمات "العشوائية" المستمرة على المناطق المدنية، محذرة من أن مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى "جرائم حرب".

كذلك أعربت عن قلقها بشأن مشاهد فيديو "مقلقة للغاية" تظهر القوات الأذربيجانية وهي تعدم جنديين أرمينيين أسيرين.

وبينما طلبت يريفان من موسكو مساعدة عسكرية، تحظى باكو بدعم قوي من تركيا، التي تُتهم بتزويدها بمتخصصين ومرتزقة.

© 2020 AFP