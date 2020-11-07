بايدن رئيساً بأكثرية 279 صوتاً على الأقل في الهيئة الناخبة

جيم واتسون ا ف ب

جو بايدن في ديلاور في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

فاز الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت الثلاثاء، وفق تقديرات نشرتها كبريات وسائل الإعلام في الولايات المتحدة السبت، بعد نجاحه في انتزاع ولاية بنسلفانيا من الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب وتخطّيه عتبة الـ270 من أصوات كبار الناخبين اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض.

وإضافة إلى فوزه بمعاقل ديموقراطية تقليدية مثل نيويورك وكاليفورنيا، انتزع نائب الرئيس السابق ثلاث ولايات كان ترامب فاز بها في 2016 هي ميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، بالإضافة إلى ولاية رابعة وفقاً لقسم من وسائل الإعلام هي أريزونا.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" ووكالة "أسوشييتد برس" للأنباء أعطتا المرشح الديموقراطي منذ ليل الثلاثاء-الأربعاء الفوز بهذه الولاية الغربية، الجمهورية تقليدياً، معتبرتين أنه من المستحيل على الرئيس تقليص تقدّم بايدن عليه. لكنّ وسائل إعلام أخرى مثل "نيويورك تايمز" و"سي أن أن" فضّلت الانتظار.

في المقابل، بلغ رصيد الرئيس المنتهية ولايته في المجمّع الانتخابي 214 ناخباً.

ولا تزال هناك ثلاث ولايات هي آلاسكا ونورث كارولاينا وجورجيا لم تُعلن النتيجة فيها بعد.

في ما يلي تحديث بالولايات التي فاز بها بايدن وتلك التي فاز بها ترامب لغاية الساعة 19:30 ت غ من مساء السبت:

- بايدن (279/290)

أريزونا (11)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ماين (3 من 4)

ميشيغن (10)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيفادا (6)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيو مكسيكو (5)

نيويورك (29)

أوريغون (7)

بنسلفانيا (20)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)

ويسكونسن (10)

- ترامب (214)

ألاباما (9)

أركنساو (6)

فلوريدا (29)

آيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ماين (1)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (3)

نبراسكا (4)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (38)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

الولايات التي لم تُعرف نتائجها بعد:

ألاسكا (3)

جورجيا (16)

كارولاينا الشمالية (15)

تعتمد نبراسكا نظاماً مختلفاً عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما يتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

تعتمد ولاية ماين طريقة مماثلة لنبراسكا: ثلاثة من أصوات كبار الناخبين تذهب لبايدن فيما يبقى الرابع غير محسوم.

© 2020 AFP