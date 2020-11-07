بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يستعيد هيبته بفوزه على ايفرتون

كليف بورنسكيل تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالفوز على ايفرتون ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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ليفربول (أ ف ب)

استعاد مانشستر يونايتد هيبته المفقودة منذ مطلع الموسم بتحقيقه فوزا هاما على مضيفه ايفرتون 3-1 السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "غوديسون بارك".

وسجّل البرازيلي برنار(19) لايفرتون والبرتغالي برونو فيرنانديش (25 و32) والأورغوياني ادينسون كافاني (90+5) أهداف مانشستر يونايتد.

وحقق اليونايتد منذ انطلاق الموسم نتائج المخيبة إذ اكتفى قبل مباراة اليوم بتحقيق انتصارين وتعادل واحد مقابل ثلاث هزائم جميعها التي كانت على أرضه في "أولد ترافورد".

كما تعرّض "الشياطين الحمر" لخسارة مفاجئة أمام اسطنبول باشاك شهير التركي 1-2 الأربعاء في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ما وضع المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير تحت ضغط الاطاحة به.

وسرت شائعات في الأيام الماضية لاسيما بعد الأداء الضعيف للفريق في مواجهة مضيفه التركي مفادها أن يونايتد يقوم باتصالات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام من اجل خلافة سولسكاير.

وحرم مانشستر مضيفه من استعادة الصدارة وان موقتا ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل الفائز للنقطة العاشرة وبات في المركز الثالث عشر.

في المقابل واصل إيفرتون تراجعه وخسر للمرة الثالثة تواليا علما أن بدايته كانت ممتازة بفوزه في أول أربع مباريات وتعادله في الخامسة.

ولم يستفد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استعادة خدمات حارسه جوردان بيكفورد ونجمه الكولمبي خاميس رودريغيز سيما أن الأخير صاحب الثلاثة أهداف في الموسم لم يكن في المستوى المطلوب.

وكان مانشستر على وشك افتتاح التسجيل لكن الفرنسي انتوني مرسيال أهدر هدفا كان في المتناول بعد مواجهة الحارس وجها لوجه لكن تسديدته مرت قرب القائم الأيسر (16).

افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد كرة طويلة من بيكفورد لحدود منطقة جزاء يونايتد وصلت إلى دومينيك كالفيرت-لوين فمهدها برأسه إلى برنار الذي أكملها بتسديدة أرضية على يمين الإسباني دافيد دي خيا (19).

ورد فيرنانديش سريعا بعد تبادل للكرة بين الإسباني خوان ماتا ولوك شو الذي لعبها عرضية إلى عمق منطقة الجزاء ارتقى لها البرتغالي وسددها برأسه بعيدا عن متناول بيكفورد (25).

واضاف فيرنانديش الهدف الثاني لفريقه بعد اقتحامه منطقة ايفرتون وتسديده كرة ارتقى لها ماركوس راشفورد برأسه لكنها طالت عليه فارتطمت بالقائم وتابعت طريقها نحو المرمى (32).

وحاول صاحب الأرض مع انطلاق الشوط الثاني ادراك التعادل وكاد في أكثر من مرة قادرا على تحقيق مراده لكن كالفيرت-لوين تسرع في التسديد (51) وخاميس سدد كرة ضعيفة في احضان دي خيا (56).

وكاد بيكفورد يكلف فريقه هدفا ثالثا بعدما ارتدت الكرة من يديه لهاري ماغواير الذي تفاجأ بها فلعبها بفخذه لتعلو العارضة (62).

وأنقذ ماغواير فريقه من هدف بعد قطعه كرة عرضية كانت متجهة نحو كالفيرت-لوين المتربص أمام المرمى (76).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف فيرنانديش الكرة من خلف منتصف الملعب وتقدم بها ومررها إلى البديل كافاني فسدد بقوة من داخل المنطقة على يسار بيكفورد (90+5).

وبهذا الهدف يكون فرنانديش قد ساهم في في 15 هدفا في عشر مباريات خاضها لمانشستر خارج ميدانه في البريميرليغ (سجل 10 مرر 5).

© 2020 AFP