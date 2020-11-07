بطولة إنكلترا: وافدو تشلسي الجدد يقودونه الى الفوز برباعية على شيفيلد

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لندن (أ ف ب)

قاد وافدو تشلسي الجدد فريقهم اللندني الى انتصار كبير على ضيفهم شيفيلد يونايتد الجريح 4-1 بتسجيلهم ثلاثة اهداف، في مباراة تألق فيها الدولي المغربي حكيم زياش بصناعة هدفين، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي لكرة القدم ليرتقي مؤقتًا الى المركز الثالث.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق الايرلندي ديفيد ماكغولدريك (9) قبل أن يسجل تشلسي عن طريق تامي أبراهام (23) والوافدين هذا الموسم بن تشيلويل (34)، البرازيلي تياغو سيلفا (77) والالماني تيمو فيرنر (80).

ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا بفارق نقطة عن ساوثمبتون المتصدر مؤقتا بدوره وليفربول الثاني الذي يلتقي الاحد مع مضيفه مانشستر سيتي في قمة المرحلة، ومتقدمًا بفارق الاهداف عن ليستر الرابع ونقطة عن توتنهام الخامس، كلاهما بمباراة أقل.

وقال زياش الذي وصل هذا الموسم من اياكس امستردام الهولندي "الدقائق العشر الاولى كانت صعبة قليلا، لم نكن جيدين في البداية. اعتقد اننا بعد الهدف الاول سيطرنا على المباراة، كان بإمكاننا تسجيل اكثر من اربعة اهداف، لكن اعتقد اننا لعبنا مباراة جيدة".

ودخل تشلسي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الاربعاء 3-صفر على ضيفه رين الفرنسي في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا ما وضعه في صدارة المجموعة مع اشبيلية الاسباني.

وحافظ فربث "البلوز" على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري للمباراة السادسة على التوالي محققًا فوزه الثاني تواليًا بعدما تفوق الاسبوع الفائت بثلاثية نظيفة على مضيفه بيرنلي.

- زياش صانع الاهداف والفرص -

وافتتح شيفيلد الذي يقدم مستويات سيئة جدًا هذا الموسم وبات في ذيل الترتيب بعد أن تألق في الفائت بعد عودته الى دوري الاضواء وأنهاه تاسعًا، التسجيل عندما نفذ الكرة سريعًا من ركنية لتصل الى جورج بالدوك عند الجهة اليمنى على مشارف المنطقة، مررها الى النروجي ساندر بيرغي ومنه الى ماكغولدريك تابعها بكعب قدمه في المرمى (9).

وكان هذا الهدف الاول الذي يستقبله الحارس السنغالي ادوار مندي في الدوري هذا الموسم في رابع مباراة خاضها، بعد أن وصل من رين الفرنسي في ظل تراجع مستوى الاسباني كيبا اريسابالاغا.

الا ان تشلسي عادل النتيجة بعدما مرر زياش كرة طويلة خلف المدافعين عن الجهة اليمنى وصلت الى الكرواتي ماتيو كوفاشيتش داخل المنطقة ومنه الى أبراهام تابعها بيمناه في شباك الحارس آرون رامسدايل (23).

وأتيحت فرصة محققة لفيرنر بعد أن تصدى الحارس للكرة من ضربة ثابتة لتتهيأ أمامه على باب المرمى الا ان محاولته ارتدت من العارضة (30).

ومنح تشيلويل الذي وصل مطلع الموسم من ليستر سيتي، التقدم للنادي اللندني عندما وصلته كرة طويلة رائعة عن الجهة اليمنى من زياش نحو القائم الثاني غمزها في المرمى (34).

ورغم أن تشلسي فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني الا انه انتظر حتى الدقيقة 64 ليشكل خطورة عن طريق ضربة ثابتة نفذها ريس جيمس قوية كان لها رامسدايل في المرصاد (64).

وانتفض بعدها النادي اللندني وسجل سيلفا الوافد من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، باكورة اهدافه في الدوري الممتاز برأسية إثر ركنية من زياش (77).

وكاد أن يسجل فيرنر الهدف الرابع عندما وصلته كرة رائعة في العمق من الدولي المغربي أيضًا، حاول إسقاطها "لوب" فوق الحارس الا انها ارتدت من القائم (78).

وعوّض اللاعب الذي وصل مطلع الموسم من لايبزيغ، بعد دقيقتين بعدما وصلته كرة مشابهة من الفرنسي نغولو كانتي تابعها قوية في المرمى (80).

وخلق زياش ست فرص في اللقاء، وهو أعلى رقم في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم وفق موقع "اوبتا" للاحصاءات.

وبات شيفيلد في ذيل الترتيب بنقطة يتيمة من ثماني مباريات، وهي أسوأ بداية لأي فريق في الدوري الممتاز في هذه المرحلة أسوة بمانشستر سيتي (1995-1996)، ساوثمتبون (1998-1999)، شيفيلد وينسداي (1999-2000) وسندرلاند (2013-2014).

© 2020 AFP