فورمولا واحد: سباقا البحرين بدون جمهور

أندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

جانب من جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، في 31 آذار/مارس 2019.

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى وجائزة صخير الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، السبت، أن السباقين سيقاما بدون جمهور وسيقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين العاملين في الخدمات الصحية داخل المملكة.

وتستضيف حلبة صخير في مملكة البحرين السباقين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي والسادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل تواليا.

وقال المنظمون في بيان "تم اتخاذ هذا القرار بسبب الوضع الحالي لوباء "كوفيد-19" عالميا وبعد مناقشات بين مسؤولي الحلبة والحكومة البحرينية".

وأوضح البيان أنه "سيكون هناك عدد محدود من الأماكن في المدرجات ستخصص لأسر أفراد العاملين في الخدمات الصحية والطوارئ تقديرا لمساهمتهم في مكافحة الوباء في المملكة".

وكان من المقرر اقامة السباق في آذار/مارس الماضي لكن تفشي "كوفيد-19" حال دون ذلك وادى إلى تأجيله حتى الشهر الجاري، علما أن ترتيبه في روزنامة البطولة كان ثانيا.

ولا يزال هناك أربع مراحل ضمن بطولة العالم هي جائزة تركيا الكبرى في 15 الجاري، وجائزتي البحرين، وجائزة أبو ظبي الكبرى الختامية للموسم في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

© 2020 AFP