أذربيجان تعلن سيطرتها على مدينة شوشة الاستراتيجية في قره باغ وأرمينيا تنفي

صورة موزعة الرئاسة الأذربيجانية/ا ف ب

صورة وزغتها الرئاسة الأذربيجانية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تُظهر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يرتدي بزة عسكرية أثناء خطاب متلفز للأمة أعلن فيه السيطرة على مدينة شوشة في ناغورني قره باغ

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باكو (أ ف ب)

أعلنت أذربيجان الأحد أن قواتها انتزعت مدينة شوشة الاستراتيجية في ناغورني قره باغ، في حين نفت أرمينيا الأمر لكنها أقرّت بأن القتال لا يزال مستمرا للسيطرة عليها.

ويُشكل انتزاع شوشة في حال تأكد انتصاراً كبيراً لأذربيجان بعد ستة أسابيع من المعارك في ناغورني قره باغ، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية التي انفصلت عن أذربيجان في تسعينات القرن الماضي.

وتقع المدينة على رأس تلة على بعد 15 كلم فقط عن ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، وعلى طريق رئيسي يربط الجمهورية غير المعترف بها دولياً بأرمينيا، الداعمة للانفصاليين الذين يقاتلون من أجل استقلال قره باغ.

وللمدينة قيمة رمزية بالنسبة للأذربيجانيين الذين يعتبرونها أحد مراكزهم الثقافية المهمة. وكان معظم سكانها أذربيجانيين حتى أواخر الثمانينات، رغم وجود الأرمن أيضاً فيها.

وفي الأيام الأخيرة، تحدث المعسكران عن معارك عنيفة في محيط شوشة في وقت سيطرت أذربيجان على أجزاء مهمة من أراضي قره باغ خصوصاً في الجنوب.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب متلفز للأمة الأحد، "بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة".

وأضاف أن الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر "سيدخل التاريخ بالنسبة للشعب الأذربيجاني" باعتباره اليوم الذي "عدنا فيه إلى شوشة".

وتابع "مسيرتنا للتحرير مستمرة" و"سنمضي حتى النهاية، حتى التحرير الكامل لكافة الأراضي المحتلة".

- "أعنف قتال" -

نفت أرمينيا تصريحات الرئيس علييف، فأكد المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان على تويتر أن "القتال متواصل في شوشة، حيث تستخدم اذربيجان اليوم "قوات جديدة وعديدة".

وأضافت الحكومة أنه "رغم الأضرار الجسيمة، صمدت المدينة المحصنة ضد ضربات العدو".

وقال هوفهانيسيان "غدا، بعون الله، ستنتهي معركة شوشة. نحن أفضل من الناحية التقنية، نحن الآن قادرون على تحييد الميزة التكنولوجية للعدو" مضيفًا "نحن نقاتل في وطننا (...) والشتاء آت!".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان كتبت في وقت سابق في تغريدة "خلال الليل، جرى أعنف قتال في محيط شوشة".

وقبيل إعلان علييف، أفادت الحكومة الأرمينية على تويتر عن "تواصل القتال العنيف والحاسم من أجل شوشة" واصفة انتزاع البلدة بأنه "حلم لا يمكن لأذربيجان أن تحققه".

في باكو عاصمة أذربيجان، خرج الكثير من السكان إلى الشوارع بعد خطاب علييف للاحتفال باستعادة السيطرة على المدينة. وصدحت أصوات أبواق السيارات في أجواء العاصمة فيما خرج عدد من الأذربيجانيين من نوافذ سياراتهم حاملين أعلام بلدهم.

في المقابل، لم يرغب سكان يريفان في أن يصدقوا كلام الرئيس الأذربيجاني.

وقال أرمان (50 عاماً) لفرانس برس "لمعرفة من الجهة التي تسيطر على شوشي، سنستمع إلى قادة جيشنا، ليس إلى علييف. لكن في أي حال يمكنني أن أؤكد لكم أن الحرب لن تنتهي مع السيطرة" على هذه المدينة.

- "تحرير" قريب -

ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يدعم أذربيجان، بالنبأ. وقال في خطاب متلفز "تحرير شوشة هو أيضاً مؤشر الى أن تحرير الأراضي المحتلة الأخرى بات قريباً"، مضيفاً أن "فرحة أذربيجان هي فرحتنا".

وأجرى إردوغان مكالمة هاتفية مساء السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا خلالها "محادثة عميقة" حول ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن الكرملين. وناقش الرئيس الروسي بدوره الملف في اليوم نفسه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي مؤشر الى دعم أنقرة، التقى علييف الأحد وزيري دفاع وخارجية تركيا.

اندلعت المواجهات أواخر أيلول/سبتمبر بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين المدعومين من أرمينيا للسيطرة على ناغورني قره باغ، التي تعترف بها الأسرة الدولية على أنها جزء من أراضي أذربيجان لكنها لا تخضع لسيطرتها منذ العام 1994 عقب حرب أدت إلى مقتل 30 ألف شخص.

والمعارك الأخيرة هي الأعنف منذ عقود وأودت بأكثر من 1250 شخصاً بينهم مدنيون، إلا أن عدد الضحايا يُرجّح أن يكون أعلى بكثير، إذ إن أذربيجان لا تعلن عن خسائرها في صفوف الجنود.

وفشلت عدة محاولات لوقف إطلاق نار برعاية موسكو وباريس وواشنطن التي تتشارك رئاسة مجموعة مينسك المكلفة منذ عام 1994 إيجاد حل للنزاع.

وتراقب أيضاً المعارك من كثب قوتان اقليميتان نافذتان هما من جهة روسيا التي تربطها اتفاقية عسكرية بأرمينيا، ومن جهة أخرى تركيا التي تدعم باكو بحزم والمتهمة بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

اغ-مم-تبم-هبا/أم-الح/ب ق

© 2020 AFP