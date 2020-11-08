بريطانيا تأمل بأن يسهم الموقف الموحّد من التغيّر المناخي في تحسين العلاقات مع بايدن

مانويل الياس الأمم المتحدة/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد على التحالف الأميركي البريطاني والتعاون المستقبلي بين البلدين لمكافحة التغير المناخي، محاولا في الوقت نفسه وأد التباينات مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

فقد ذكر فوز بايدن بعد معركة انتخابية صعبة ضد الرئيس دونالد ترامب بتعليقات جونسون العدائية بازاء الادارة الديموقراطية للرئيس السابق باراك أوباما.

لكن رئيس الوزراء المحافظ أعاد التأكيد على التوافق حول القضايا الاساسية، مقللا من شأن الخلاف الآن حول خطط ما بعد بريكست بالنسبة لايرلندا الشمالية التي تعد اتفاقية السلام الخاصة بها أمرا مهما لبايدن على وجه الخصوص.

وقال جونسون في مقابلة إذاعية إن "الولايات المتحدة هي أقرب وأهم حليف لنا. هذا ما كان عليه الحال من رئيس الى آخر ورئيس وزراء الى آخر، وهو ما لن يتغير".

وأضاف "اتطلع الى العمل مع الرئيس بايدن وفريقه في الأسابيع والأشهر المقبلة حول كثير من القضايا المهمة بالنسبة الينا: مكافحة التغير المناخي والتجارة والأمن الدولي".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على القيم المشتركة مع بايدن بشأن حماية الديموقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والتجارة الحرة والقواعد الدولية.

وقال "كل هذه الأمور مهددة في الوقت الحالي. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تقفان معا كما فعلتا مرات عديدة في الماضي لحماية هذه القيم"، مضيفا "أعتقد أن ما يوحدنا أكثر بكثير مما يفرقنا".

واوضح جونسون إن محادثات حكومته التجارية الصعبة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "أمران منفصلان"، مشيرا الى ان "الخطوط العريضة واضحة تماما" للتوصل الى اتفاق مع بروكسل.

ولفت الى أن تأمين اتفاق تجاري عبر الأطلسي لن يكون على الاطلاق "مهمة سهلة في ظل أي إدارة أميركية"، لكنه تدارك "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لفعل شيء ما".

غير أن تسجيل فيديو نشره صحافي في شبكة "بي بي سي" في واشنطن السبت بعد إعلان فوز المرشّح الديموقراطي على ترامب وتم تشاركه على نطاق واسع، سلّط الضوء على موقف الرئيس الأميركي المنتخب ذي الأصول الإيرلندية الملتبس تجاه بريطانيا.

وفي الفيديو الذي يعود تاريخه إلى كانون الثاني/يناير، يقول بايدن مبتسما "+بي بي سي+؟ أنا إيرلندي"، متجاهلا طلب الصحافي البريطاني طرح سؤال عليه.

وعلى الرغم من أن الفيديو طابعه مرح، إلا أنه لا يغيّر واقع استياء بايدن من جونسون خصوصا بعدما أدخل رئيس الوزراء البريطاني تشريعا مرتبطا ببريكست تخشى دبلن ومعها الديموقراطيون أن يقوّض السلام في إيرلندا الشمالية.

وكان بايدن قد حذر بريطانيا في ايلول/سبتمبر الماضي من الا تأمل بإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد دخول بريكست حيز التنفيذ الكامل في حال كانت ايرلندا الشمالية "ضحية" لاتفاق بريطاني اوروبي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، حين حسم جونسون الانتخابات البريطانية العامة، أبدى بايدن استياءه واصفا جونسون المحافظ بأنه "نسخة" من ترامب.

وسبق أن اشاد جونسون بترامب، لكن تعليقاته الاستفزازية عادت لتطارده في مرحلة تسعى فيها فرنسا وألمانيا للتقرّب من بايدن.

وكان بايدن نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام 2016 حين كتب جونسون أن الاخير معاد للملكة المتحدة لأنه "نصف كيني" وبسبب "نفور أجداده من الإمبراطورية البريطانية".

- "متزلّف متحوّل" -

حاليا، يحاول جونسون تغيير نمط العلاقة، وهو كان من أوائل القادة الأوروبيين الذين بادروا لتهنئة بايدن إثر إعلان شبكات الإعلام الأميركية فوزه في السباق الرئاسي الأميركي.

لكن المستشار السابق لأوباما طومي فيتور سخر على تويتر من مسارعة جونسون لتهنئة بايدن.

ووصف جونسون بأنه "متزلّف متحوّل"، مضيفا "لن ننسى تعليقاتك العنصرية حول أوباما وولاءك الخانع لترامب".

لكن على الصعيد السياسي، تبقى بريطانيا أكثر توافقا مع بايدن ومع حلفائها الأوروبيين في ملفات التغيّر المناخي، وإيران، وروسيا، والدفاع المشترك تحت مظلة حلف شمال الأطلسي.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب السبت أن بلاده تتطلّع إلى التعاون مع إدارة بايدن في مكافحة جائحة كوفيد-19، في مرحلة تستعد فيها بريطانيا لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل ولاستضافة القمة الأممية المقبلة حول التغير المناخي.

وسبق أن أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها ترامب.

ولسخرية القدر، قد تكون جائحة كوفيد-19 قد أسدت لجونسون خدمة دبلوماسية، إذ كان من المفترض أن تعقد القمة الأممية حول التغيّر المناخي هذا الأسبوع في غلاسكو، لكنها أرجئت إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

فبدلا من التعامل مع إدارة أميركية يقودها ترامب المشكك في التغيّر المناخي، بات جونسون يتطّلع إلى إمكان أن يحضر بايدن شخصيا إلى غلاسكو لترسيخ اتفاقية باريس للمناخ ودرء مخاطر الارتفاع المتفلّت لدرجات الحرارة.

وستخلف بريطانيا الولايات المتحدة في رئاسة مجموعة السبع، ويعتقد السناتور كريس كونز المقرّب من بايدن أنها "فرصة لكي نعرض للعالم منصة مشتركة لرؤيتنا حول التغيّر المناخي".

وقال الأحد في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية إن "العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صمدت على مر العقود"، مضيفا "ما يمكن أن ننجزه معا يتخطى ما يمكننا إنجازه بشكل منفرد".

وحظرت حملة بايدن كل أنواع التواصل مع الحكومات الأجنبية، بعد الاتّهامات التي طاولت في الحملة الانتخابية السابقة فريق ترامب بالتعاون مع روسيا، لكن راب تمكّن من عقد اجتماع مع كونز عندما زار واشنطن في أيلول/سبتمبر.

وخلال مقابلة الأحد مع "بي بي سي" رحّب وزير الخارجية البريطاني بتصريحات كونز واعتبر أن قضايا التغيّر المناخي والتجارة والتعاون الاستخباري والتحالف الأمني وغيرها ترسّخ العلاقة بين لندن وبايدن.

ومن المتوقع أن يتصل جونسون ببايدن "قريبا"، وفق راب، لكن كثرا يشككون في أن يكون رئيس الوزراء البريطاني من أوائل الساعين لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب.

© 2020 AFP