بطولة إسبانيا: سوسييداد يواصل تمسكه بالصدارة

ميكيل أويارسابال يحتفل بالتسجيل لريال سوسييداد في مرمى ضيفه غرناطة ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم، سان سيباستيان في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

واصل ريال سوسييداد تألقه وتربعه على الصدارة بتحقيقه فوزه الخامس تواليا، وجاء على حسابه ضيفه القوي غرناطة 2-صفر الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تصدر فياريال موقتا بفوزه في وقت سابق على خيتافي 3-1، استعاد سوسييداد المركز الأول بفارق نقطتين عن "الغواصة الصفراء" (20 مقابل 18) بعدما حسم لقاءه وغرناطة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين اللذين رفع بهما رصيده الى 29 هدفا في 9 مباريات و16 في آخر أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة أمام فالنسيا (صفر-1) في 29 أيلول/سبتمبر.

وحسم النادي الباسكي اللقاء حين تقدم بهدفي ناتشو مونريال (22) والمتألق ميكيل أويارسابال (27) الذي وجد طريقه الى الشباك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري.

وبغض النظر عن نتيجة ريال مدريد حامل اللقب (16 نقطة) ومضيفه فالنسيا لاحقا، سيبقى سوسييداد متربعا على الصدارة حيث يأمل أن يمكث طويلا، أو أقله حتى يخوض النادي الملكي مباراته المؤجلة مع أتلتيك بلباو في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وأن يلعب أتلتيكو مدريد (17 نقطة) مباراتيه المؤجلتين مع إشبيلية وليفانتي مطلع العام المقبل.

وبعد أن فرط في المرحلة الماضية بنقطتين متأثرا باكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 ضد ضيفه ضيفه ليفانتي (1-1)، مني غرناطة الأحد بهزيمته الثانية فقط هذا الموسم وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس بفارق ست عن المتصدر الباسكي.

وبدوره، تخلص فياريال من عقدته خارج الديار وحقق فوزه الأول بعيدا عن "استاديو دي لا سيراميكا"، بتغلبه على مضيفه خيتافي 3-1.

ويبدو أن الفوز الذي حققه فريق "الغواصة الصفراء" في مباراته الأخيرة على ملعبه في 29 تشرين الأول/أكتوبر ضد قره باغ الأذربيجاني في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بنتيجة 3-1 أيضا، حرره من عقدة الفوز خارج الديار ونجح الأحد في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في "لا ليغا" بعيدا عن ملعبه.

ويدين فياريال بالفوز الثاني تواليا والخامس هذا الموسم الى مانو تريغيروس الذي مهد الطريق أمامه بعدما وضعه في المقدمة 2-1 في الشوط الأول بتسجيله هدف التقدم الثاني (17)، بعد أن افتتح زميله باكو ألكاسير التسجيل (11) قبل أن يعادل الأوروغوياني ماورو أرامباري (16).

وضمن الضيوف الانتصار الأول لهم في الدوري بعيدا عن "لا سيراميكا" بعدما أضاف جيرار مورينو الثالث في الشوط الثاني (62)، حاسما النقاط الثلاث التي رفع بها رصيده الى 18 في المركز الثاني موقتا بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد الفائز السبت على قادش 4-صفر، ونقطتين أمام خصمه المقبل ريال مدريد.

أما خيتافي الذي تكررت نتيجة مباراته الأخيرة على أرضه ضد فياريال (3-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من الموسم الماضي)، فتجمد رصيده عند 11 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثالثة للموسم.

© 2020 AFP