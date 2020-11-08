ترامب يلعب الغولف غداة إعلان هزيمته في الانتخابات

اندرو كاباليرو-رينولدز ا ف ب/AFP

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب يغادر البيت الابيض متوجها الى ملعب الغولف في فرجينيا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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ستيرلينغ (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

توجه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأحد الى ملعب الغولف الذي يملكه في ستيرلينغ بفرجينيا قرب واشنطن لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان هزيمته في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكان الرئيس الجمهوري في الملعب أساسا حين أشارت وسائل الإعلام الاميركية السبت الى انه لن يتمكن من تعويض الفارق مع جو بايدن معلنة فوز الديموقراطي في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

لم يعترف ترامب بهزيمته ويقول لكن بدون تقديم أدلة أن عمليات تزوير حصلت خلال الانتخابات.

على الطريق بين البيت الابيض وسترلينغ، رأى ترامب أميركيين يحملون لافتات معارضة له عند مرور موكبه. والسبت نزلت حشود الى شوارع المدن الكبرى للاحتفال بهزيمته.

من جهته توجه جو بايدن صباح الأحد الى الكنيسة في مدينته ويلمينغتون بولاية ديلاوير. والرئيس المنتخب كاثوليكي ملتزم ويحضر القداس بانتظام.

© 2020 AFP