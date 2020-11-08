مصر تختتم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

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القاهرة (أ ف ب)

أُغلقت مراكز الاقتراع وبدأ فرز الأصوات مساء الأحد في مصر، في ختام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي يُتوقّع أن يسيطر عليها مؤيّدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت عملية التصويت التي جرت على مدى يومين، 13 محافظة من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء.

ودُعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكّان مصر، إلى التصويت في الانتخابات، لاختيار 568 عضواً، وفقاً لنظام انتخابي معقّد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596، يُعيّن منهم رئيس الجمهوريّة 28 نائباً.

ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.

وكان أغلب النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.

وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهراً ونصف شهر، وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

ومن المقرّر إجراء جولات الإعادة في وقت لاحق في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر، وسيتولى الفائزون مناصبهم في البرلمان في كانون الثاني/يناير.

© 2020 AFP