وزير الخارحية الفرنسي في مصر بهدف "التهدئة" بعد أزمة الرسوم الكاريكاتورية

لودوفيك ماران ا ف ب/ارشيف

وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مغادراً قصر الإليزيه في باريس في 24 حزيران/يونيو 2020

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القاهرة (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مساء السبت الى القاهرة في زيارة تهدف إلى "التهدئة" مع العالم العربي بشأن أزمة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، بحسب مصدر دبلوماسي.

وسيلتقي لودريان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وشيخ الأزهر أحمد الطيب الذي انتقد بشدة فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان قبل وصول لودريان إن وزير الخارجية "سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية".

وكان شيخ الأزهر قال في خطاب في نهاية تشرين الأول/اكتوبر إن "الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدّسة تحت شعار حرية التعبير هو ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية".

ودافع الرئيس المصري في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد نهاية الشهر الماضي عن "القيم الدينية" مؤكدا رفضه للاساءة الى النبي محمد.

وكان ماكرون دافع عن حرية التعبير متعهدا ب "عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية" خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ الذي ذبح على يد إسلامي في 16 تشرين الأول/اكتوبر الماضي بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير.

وشهدت الدول الاسلامية تظاهرات غاضبة ضد الرئيس الفرنسي الذي أحرقت صوره ومجسمات له خلال الاحتجاجات. كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة.

وفي مصر، تم تناقل دعوات المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي غير أنها لم تكن لها تأثير فعلي.

وتتسم العلاقات بين فرنسا ومصر بالدفء.

وزار لودريان القاهرة مرات عدة كوزير للدفاع أولا ثم كوزير للخارجية.

© 2020 AFP