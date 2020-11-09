شركة فايزر تعلن أن لقاحها ضد كوفيد-19 "فعّال بنسبة 90%"

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باريس (أ ف ب)

أعلنت شركتا "فايزر" (الولايات المتحدة) و"بيونتيك" (ألمانيا) أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

وتوقعات الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل الى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة عام 2021.

وفي دول كثيرة في أنحاء العالم، تُسجَّل أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجدّ، وتكتظ وحدات العناية المركزة في المستشفيات ولا يكفّ عدد الوفيات عن الارتفاع.

© 2020 AFP