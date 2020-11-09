نتانياهو يفتتح مركزا لإجراء فحوص سريعة لكورونا في مطار بن غوريون

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال افتتاحه مركزا لاجراء فحوص سريعة لفيروس كورونا في مطار بن غوريون في تل ابيب في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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تل ابيب (أ ف ب)

افتتح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين مركزًا لاجراء فحوص سريعة لفيروس كورونا المستجد في مطار بن غوريون الدولي بهدف تسهيل السفر من البلاد واليها.

وقال نتانياهو في بث مباشر من مطار بن غوريون في تل أبيب "إن وجود مختبرات لاجراء فحص سريع وآخر عادي بات متاحا للمسافرين القادمين والمغادرين".

وأضاف "هذا يمكن أن يساعدنا لاعادة الرحلات الجوية بشكل أسرع وأفضل وأكثر كفاءة"، مؤكدا السعي الى "ربط إسرائيل بالعالم مجددا" ومضيفا "وضعنا الاقتصادي جيد وحالتنا العامة مقارنة مع باقي دول العالم جيدة".

ويسمح هذا المركز في المطار بأخذ 20 الف عينة لمسافرين وتحليلها في معمل قريب على ان تصدر النتيجة خلال فترة تراوح بين خمس ساعات ونصف ساعة وست ساعات. وتبلغ كلفة الاختبار السريع 135 شيكل (40 دولارًا).

واوضحت وزيرة النقل ميري ريغيف ان نتيجة الفحص العادي يستغرق صدورها 14 ساعة وتبلغ كلفة اجرائه 45 شيكل ( 13 دولارا).

وقالت انه ستتم المصادقة على النتيجة ضمن "جواز سفر طبي" يسمح بدخول عدد من الدول من دون حجر صحي، على غرار دبي وجزر سيشيل.

وفي ايلول/ سبتمبر الماضي سجلت اسرائيل أكثر من عشرة آلاف اصابة بكورونا يوميًا، الامر الذي اعتبر واحدا من أعلى معدلات الاصابة في العالم، واضطرت الى فرض اغلاق شامل على كل اراضيها.

وانخفض عدد حالات كوفيد-19 مذاك إلى أقل من الف يوميا وفقًا للبيانات الرسمية وتم تخفيف القيود تدريجياً.

وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة 319500 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 2600 وفاة.

© 2020 AFP