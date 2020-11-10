إعادة فتح المدارس في قطاع غزة بعد إغلاقها بسبب أزمة كورونا

محمد عابد اف ب

تلميذة فلسطينية في قطاع غزة تضع كمامة وتخضع لفحص حرارتها في مدرسة خاصة في القطاع في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعادت حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الثلاثاء فتح المدارس الأساسية الابتدائية بعدما اغلقتها في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة "بدءًا من اليوم الثلثاء سيتم استئناف الدراسة للمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس، في كافة محافظات القطاع".

واوضح انه يستثنى من هذا القرار "المناطق المصنفة بأنها حمراء ضمن التصنيف الصحي لوباء كورونا المستجد".

واضاف مطر "الدوام سيكون جزئيا لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا لكل تلميذ على أن تكون الأيام الأخرى من الأسبوع بالتعليم عن بُعد"، مشيرًا إلى أنه طُلب من المدارس تكثيف المهمات للطلاب "من أجل تعويض أيام الدوام القليلة".

وقالت نبيلة صالح مديرة مدرسة راهبات الوردية "بدأنا العام الدراسي في آب/اغسطس لمدة اسبوعين تقريباً، بعدها اغلقنا المدارس حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم لاحتواء فيروس كورونا المستجد".

واضافت "نحن كمدرسة اتخذنا إجراءات سريعة وبدأنا بعد أسبوع التدريس أون لاين وكان عندنا دروس وحصص يومية".

وتابعت "لدينا مخاوفنا فليس هناك وعي كامل لدى الاطفال عن التباعد، إضافة الى أن الأهل معترضون على عودة أبنائهم للمدارس".

واكدت اهمية عودة التلاميذ الى المدارس، "فالفترة الطويلة التي قضوها بالبيت غير طبيعية لانهم كانوا منغلقين في بيوتهم".

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قررت استئناف الدروس في مرحلة الثانوية العامة في قطاع غزة في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر ضمن المرحلة الأولى لخطة العودة الآمنة للدراسة.

وايدت حلا محمد ابو نحلة (16 عاما) الطالبة في الصف الحادي عشر العودة الى المدرسة وقالت "واجهنا صعوبات تقنية في التعليم الالكتروني اضافة الى معوقات الفهم".

© 2020 AFP