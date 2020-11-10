اليهود البحرينيون يحيون لاول مرة ذكرى هجمات نازية

مازن مهدي ا ف ب/AFP

أحد أفراد المجموعة اليهودية في البحرين يقف في الكنيس الوحيد في المملكة، في المنامة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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المنامة (أ ف ب)

أحيا اليهود البحرينيون هذا الأسبوع الذكرى الثانية والثمانين لما يُعرف باسم "ليلة الكريستال" حين هاجم نازيون مصالح يهودية في ألمانيا، وذلك لأول مرة منذ تطبيع الدولة العربية العلاقات مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال المنظمون إنّ كنيسا في المنامة، الوحيد في المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها حوالي 50 يهوديا بحرينيا، أضاء في الليل أنواره "لتسليط الضوء على ظلام الكراهية".

وهذا أول حدث من نوعه في البحرين ذات الأغلبية المسلمة، منذ أن حذت حذو الإمارات ووافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

و"ليلة الكريستال" تمثّل في عام 1938 إحراق ونهب المعابد اليهودية والشركات المملوكة لليهود في جميع أنحاء ألمانيا من قبل النازيين.

وقال إبراهيم نونو رئيس الجالية اليهودية في البحرين إن الكنيس في المنامة لم يعمل منذ عام 1948 لكن هناك خطط جارية لتجديده وإعادة فتحه للمصلين العام المقبل.

وصرح لوكالة فرانس برس "لدينا تاريخ طويل من العلاقات مع الشعب اليهودي لكننا بحرينيون أولا".

وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولتين عربيتين تقيمان علاقات مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994. وحذا حذوهما السودان.

وقال نونو إن هناك ايجابيات يمكن أن تنجم عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من بينها السياحة حيث أعدّت "الفنادق نفسها بالفعل لأطعمة الكوشير" المطابقة للشريعة اليهودية، مضيفا أن وصول السياح الإسرائيليين سيساعد في إبقاء الكنيس مفتوحا.

© 2020 AFP