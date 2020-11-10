برلمان البيرو يعزل الرئيس فيزكارا

خوان بابلو أزاباشي أندينا/ا ف ب

صورة وزعتها وكالة الأنباء البيروفية الرسمية "أندينا" يظهر فيها رئيس الجمهورية مارتن فيزكارا أثناء إعلانه حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في خطاب متلفز في ليما في 30 أيلول/سبتمبر 2019.

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ليما (أ ف ب)

عزل برلمان البيرو الإثنين رئيس الجمهورية مارتن فيزكارا بدعوى "العجز الأخلاقي"، وذلك على خلفية اتّهامات بتلقّيه في 2014، حين كان لا يزال حاكم ولاية، رشاوى من مطوّرين عقاريين.

وفي ختام محاكمة برلمانية استمرت ساعات عدّة، صوّت أعضاء الكونغرس على مذكّرة لعزل الرئيس فأيّدها 105 أعضاء مقابل 19 عارضوها في حين امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، علماً بأنّ إقرار المذكرة كان بحاجة إلى 87 صوتاً فقط.

وبموجب الدستور سيتولّى رئيس البرلمان مانويل ميرينو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 28 تموز/يوليو 2021.

وقال ميرينو في ختام عملية التصويت إنّه "تمّت الموافقة على قرار إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف أنّه سيتمّ على الفور إبلاغ فيزكارا، الذي أصبح رئيساً سابقاً، بصدور هذا القرار.

وأقيل فيزكارا بعد 32 شهراً من تولّيه مقاليد الرئاسة وعلى الرّغم من أنّه لا يزال يتمتّع بمستوى قياسي من الشعبية.

وكانت محاولة أولى لعزل فيزكارا فشلت في أعقاب تصويت جرى في البرلمان في 18 أيلول/سبتمبر.

© 2020 AFP