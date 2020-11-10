بطل العالم 6 مرات الاسباني ماركيس لن يعود قبل 2021

الدراج الاسباني مارك ماركيس قبل الجولة الثالثة من التجارب الحرة لجائزة الاندلس الكبرى على حلبة خيريس في 25 تموز/يوليو 2020

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باريس (أ ف ب)

أعلن فريق هوندا المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية الثلاثاء أن دراجه الإسباني مارك ماركيس بطل العالم 6 مرات في فئة موتو جي بي، لن يعود إلى المنافسة قبل عام 2021.

وقال الفريق في بيان "مع استمرار عملية تعافيه، يؤكد مارك ماركيس وفريق ريبسول هوندا أنه لن يشارك في الفترة المتبقية من موسم 2020 للدراجات النارية ويهدفان العودة إلى المنافسة في عام 2021".

وكتب ماركيس البالغ من العمر 27 عامًا والذي تعرض لكسر في عظم العضد الأيمن خلال مشاركته في جائزة اسبانيا الكبرى الاحد المرحلة الاولى من بطولة العالم لفئة موتو جي بي، على حسابه في تويتر "لن أخوض أي سباق هذا العام".

وأضاف "بعد إعادة تقييم حالتي مع الأطباء وفريقي، قررنا أن أفضل شيء نفعله هو العودة في عام 2021. يجب علي أن أواصل عملية إعادة التأهيل. أشكركم على رسائل الدعم التي قدمتموها، وأتطلع إلى أن أكون في عام 2021".

وتعرض ماركيس، المتوج باللقب العالمي في فئة موتو جي بي أعوام 2013 و2014 وبين 2016 و2019 لحادث في أول سباق هذا العام في إسبانيا في 19 تموز/يوليو وخضع للعملية الأولى بعد ذلك بيومين.

وسقط ماركيس سقوطا عنيفا خلال السباق على حلبة خيريس بعد أن استعاد المركز الثالث إثر خروجه عن الحلبة في بداية السباق. ونُقل ماركيس في بادئ الامر الى العيادة المتواجدة داخل الحلبة ثم الى المستشفى حيث تبينت إصابته بكسر في عظم العضد الايمن وخضع لعملية جراحية.

حاول ماركيس على الفور العودة إلى المشاركة في السباق الثاني على حلبة خيريس نفسها في الثاني من آب/أغسطس، دون أن ينجح، حيث اضطر إلى خوض عملية جراحية ثانية في الرابع من الشهر ذاته "لاستبدال لوحة التيتانيوم الموضوعة على عظم العضد، لانها تضررت بسبب تراكم الاجهاد" بحسب جرّاح مستشفى ديكسيوس في برشلونة.

وسيواصل الدراج الألماني ستيفان برادل، سائق هوندا التجريبي، خلافة ماركيس في السباقين الاخيرين هذا الموسم في فالنسيا (إسبانيا) الأحد المقبل وفي بورتيماو (البرتغال) في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

© 2020 AFP