بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترامب

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو متحدثا في مقر الخارجية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الاعتراف بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، واعدا بعملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، قال "سيكون هناك انتقال سلسل نحو إدارة ثانية لترامب".

واضاف في مؤتمر صحافي "سنحتسب كل الاصوات"، مؤكدا ان قادة العالم يدركون أنها "عملية قانونية تستغرق وقتا".

وتابع بومبيو "على العالم ان يثق تماما بواقع ان العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من كانون الثاني/يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة".

وشدد على ان "الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل انحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وان الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من اجل ذلك"، معتبرا ان سؤاله عن امكان ان يؤدي موقف ترامب الى تقويض جهوده هو امر "سخيف".

وبادر العديد من قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة الى تهنئة بايدن بانتخابه، مثل فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية واسرائيل.

لكن الرئيس الجمهوري يصر على رفض الاعتراف بالهزيمة ووعد بالقتال في القضاء لاحداث انقلاب في النتيجة رغم انه لم يقدم اي دليل على عمليات "تزوير" يندد بها.

وفي المعسكر الجمهوري، اقرت حفنة من اعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين بهزيمة ترامب في حين رفضت حفنة اخرى تبني هذا الموقف. ويبقى ان معظم هؤلاء اكدوا حقه في اللجوء الى القضاء من دون ان يأخذوا باتهامات التزوير على محمل الجد.

© 2020 AFP