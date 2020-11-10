فورمولا واحد: روزنامة 2021 تتضمن رقما قياسيا من السباقات بينها السعودية للمرة الاولى

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باريس (أ ف ب)

تضمنت روزنامة عام 2021 لسيارات فورمولا واحد رقما قياسيا من السباقات بلغ 23 بينها السعودية التي ستنظم الجائزة الكبرى للمرة الاولى وتحديدا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في جدة، وذلك على الرغم من استمرار فيروس كورونا المستجد.

وباتت السعودية ثالث دولة عربية تحتضن سباقات فورمولا واحد بعد البحرين (حلبة صخير) والامارات (حلبة ياس مارينا في ابو ظبي)، والبلد الـ33 الذي يستضيف احدى سباقات الفورمولا في تاريخ البطولة.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل "بعد الإعلان الرسمي للسباق الذي ستستضيفه المملكة في 28 (تشرين الثاني) نوفمبر 2021، سنبدأ العمل والاستعداد على كافة الأصعدة في ظل ما نحظى به من دعم كبير وغير محدود من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والاهتمام والمتابعة الدقيقة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وبرنامج جودة الحياة".

وأضاف "وسنعمل بكل قوة لنقدم للعالم أجمع فعاليةً وحدثًا رياضيًّا فريدًا من نوعه، بما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، ولتكون تطبيقًا لمبادرات برنامج جودة الحياة، الهادف إلى تنويع خيارات الرياضة في المملكة تعزيزًا لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفورمولا واحد تشايس كاري: "نحن سعداء جدًّا بإعلان الجدول المبدئي لسباقات موسم 2021، وذلك بعد محادثات مكثّفة مع المسوقين والفرق والاتحاد الدولي للسيارات، ونطمح أن تشهد سباقات موسم 2021 حضور الجماهير بأسلوب آمن يضمن السلامة والمتعة في الوقت ذاته، وسعداء أكثر بانضمام المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021، متمنين أن ننجح جميعًا في تنظيم هذا الحدث بشكل أفضل من السابق".

وكانت السعودية أعلنت رسميًّا الخميس الماضي استضافة المملكة لإحدى مراحل بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021 في مدينة جدّة، وذلك ضمن إطار شراكة تمتد 15 سنة بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا واحد.

- غياب جائزة فيتنام الكبرى -

في المقابل، لم تتضمن الروزنامة جائزة فيتنام الكبرى بسبب ايقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد لكن تاريخ 25 نيسان/ابريل الذي كان مقررا اصلا لاقامة السباق الاخير سيبقى قائما بانتظار ايجاد حلبة جديدة لاحتضانه في هذا التاريخ، في حين ستقام جائزة البرازيل الكبرى على حلبة انترلاغوس في ساو باولو وليس في ريو دي جانيرو حيث لم تبدأ الاعمال في الحلبة الجديدة.

وبعد ان الغي سباق هذا العام في هولندا، سيقام هذه المرة في 5 ايلول/سبتمبر على حلبة زاندفورت علما بان البلاد المنخفضة لم تستضف اي سباق في فورمولا واحد منذ عام 1985.

وكان موسم 2020 شهد تقليص عدد السباقات من 22 الى 17 حيث يتصدر الترتيب العام سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المرشح لاحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر.

وقال المسؤولين عن بطولة العالم "لقد تمت طمأنة الدول المضيفة لسباقات العام 2021 باستئناف السباقات بأمان تام هذا الموسم، وهم مقتنعون بأن الإجراءات الذي وضعناه ستسمح لنا بالعودة إلى مستوى معين من الحياة الطبيعية "، لا سيما مع عودة المتفرجين بأعداد أكبر.

- ستة سباقات في سبعة اسابيع -

بين سباق جائزة أستراليا الكبرى في 21 آذار/مارس وأبو ظبي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، ستقام خمسة سباقات متتالية (سباقان في أسبوعين: أستراليا-البحرين في (آذار) مارس، أذربيجان-كندا في (حزيران) يونيو، فرنسا-النمسا نهاية (حزيران) يونيو - بداية (تموز) يوليو، الولايات المتحدة-المكسيك نهاية (تشرين الأول) أكتوبر، والسعودية-أبو ظبي نهاية (تشرين الثاني) نوفمبر - بداية (كانون الأول) ديسمبر).

كما تشهد الروزنامة تنظيم ثلاثة سباقات في ثلاثة أسابيع مرتين: الاولى تتعلق ببلجيكا-هولندا-إيطاليا نهاية (آب) أغسطس - أوائل (أيلول) سبتمبر، والثاني بروسيا-سنغافورة- اليابان أواخر (أيلول) سبتمبر - أوائل (تشرين الأول) أكتوبر.

وبهذين التسلسلين المتتاليين لثلاثة سباقات، من المقرر تنظيم ستة سباقات في سبعة أسابيع بين 29 (آب) أغسطس في سبا فرانكورشان و10 (تشرين الأول) أكتوبر في سوزوكا!

وإذا كان لا يزال يتعين على فيتنام الانتظار لاستضافة احدى سباقات الفورمولا واحد للمرة الاولى في تاريخها، فإن هولندا، موطن سائق ريد بول ماكس فيرشتابن، تعود الى استضافة سباقات الفورمولا بعد غياب عنها منذ 1985، وذلك من خلال تنظيم سباق في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.

© 2020 AFP