الارجنتيني غاغو لاعب ريال مدريد السابق يعلن اعتزاله

غابريال بويس ا ف ب/ارشيف

لاعب منتخب الارجنتيني وريال مدريد الاسباني سابقا فرناندو غاغو في لقطة له خلال مؤتمر صحافي. اعلن غاغو اعتزاله كرة القدم نهائيا. 6 كانون الاول/ديسمبر 2018

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

أعلن لاعب وسط ريال مدريد الاسباني ومنتخب الارجنتين السابق فرناندو غاغو اعتزاله اللعب نهائيا بعمر الرابعة والثلاثين.

وخاض غاغو الذي دافع عن الوان بوكا جونيورز سابقا ايضا، آخر مباراة له في صفوف فريقه فيليز سارسفيلد من خلال مشاركته احتياطيا في الشوط الثاني من المباراة ضد خيمناسيا (2-2) في الدوري الارجنتيني الاحد.

وقال مدربه في فيليز بابلو كافاييرو "من الصعب القبول بقراره. نعرف مستوى التطلع لدى غاغو وما يستطيع ان يقدم. اعتزاله خسارة كبيرة بعد مجهود كبير لاستعادة مستواه".

تدرج غاغو في صفوف بوكا جونيورز حيث لفت انتباه كشافي ريال مدريد الذين سارعوا الى التعاقد معه عام 2006 مقابل 21 مليون يورو في احدى اغلى الصفقات على صعيد الاندية الارجنتينية.

مكث غاغو في صفوف ريال مدريد خمسة اعوام توج خلالها بطلا للدوري المحلي مرتين عامي 2007 و2008 وكأس اسبانيا مرة واحدة عام 2011 قبل ان تتم اعارته الى روما الايطالي قبل انتقاله الى فالنسيا.

عاد الى الارجنتين عام 2013 حيث انضم الى فيليز ومنه الى بوكا قبل ان يعود الى فيليز عام 2019.

على صعيد المنتخب، توج غاغو بطلا اولمبيا في بكين عام 2008 الى جانب نجم برشلونة ليونيل ميسي، وخاض 61 مباراة دولية في صفوف المنتخب الاول بينها نهائي عام 2014 التي خسرها فريقه أمام المانيا صفر-1 بعد التمديد.

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