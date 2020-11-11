سلة: وفاة اسطورة بوسطن سلتيكس هاينسون عن 86 عاما

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نيويورك (أ ف ب)

توفي اسطورة نادي بوسطن سلتيكس تومي هاينسون الذي قاد فريقه لاعبا ومدربا، الى الفوز بعشرة القاب في صفوفه في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة عن عمر 86 عاما.

وكان هاينسون احد افراد الجيل الذهبي لبوسطن سلتيكس في اواخر الخمسينيات حتى منتصف الستينيات عندما توج بالدوري الاميركي 7 مرات تواليا من 1959 الى 1965 بالاضافة الى لقب اول معه ايضا عام 1957، كما قاد سلتيكس الى احراز الدوري كمدرب عامي 1974 و1976 خلال فترة اشرافه عليه من 1969 الى 1978.

وقال سلتيكس في بيان "انها خسارة كبيرة. كان تومي يجسد بوسطن سلتيكس. على مدى السنوات الـ18 الاخيرة، اعتمدت المجموعة المالكة للنادي بشكل كبير على نصائح واقتراحات تومي".

وتابع "من الصعب تخيل بوسطن سلتيكس من دون توني هاينسون. لا يوجد جيل من انصار سلتيكس لم يشعر بحضور تومي".

وكان هاينسون هدافا لفريقه في اربعة مواسم من اصل ثمانية توج بها فريقه بطلا، وانهى مسيرته كلاعب عام 1965 بتسجيله 12194 نقطة ونجاحه في 5749 متابعة قبل ان يشرف على تدريب سلتيكس عام 1969. اصبح معلقا رياضيا بعد اعتزاله التدريب للاذاعة والتلفزيون.

© 2020 AFP