مراسيم تشييع رسمية لعريقات في الضفة الغربية

عباس مومني ا ف ب/ارشيف

صورة ارشيفية لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التقطت في الثالث من آذار/مارس 2020

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

يوارى جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات ظهر الاربعاء في أريحا بعد إقامة مراسم تشييع عسكرية له في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتوفي عريقات الثلاثاءعن عمر يناهز 65 عاما في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل جثمان عريقات إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب رام الله، وستنظم له جنازة عسكرية في المقاطعة مقر الرئاسة الفلسطينية عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي، قبل مواراة جثمانه ظهرا في مدينة أريحا حيث أقام معظم حياته.

وتتزامن مراسم تشييع عريقات الأربعاء مع إحياء الذكرى السادسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات.

ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين "خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، إصابة عريقات بفيروس كورونا السمتجد، وأدخل المستشفى في القدس منه.

وعانى عريقات المقرب من محمود عباس لسنوات من التليف الرئوي، وخضع في العام 2017 لعملية زرع رئة في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.

وجاء في بيان نعي الرئاسة الفلسطينية أن عريقات "أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها (..) وقرارها الوطني المستقل".

وكان عريقات انتقد سياسية الرئيس الاميركي دونالد ترامب وخطته للسلام في الشرق الاوسط ،"المتحيزة لاسرائيل".

وهو عمل في مفاوضات السلام مع الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عهد الرئيس جورج بوش الاب إلى أن وصلت العلاقات الأميركية الفلسطينية الى قطيعة في عهد الرئيس ترامب.

© 2020 AFP