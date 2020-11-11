مطار هافانا الدولي يستأنف الأحد استقبال رحلات تجارية

ياميل لاخيه ا ف ب

شخصان يسيران في مطار خوسيه مارتي الدولي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قبل إعادة فتحه في خضم ازمة كوفيد-19

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هافانا (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكوبية الثلاثاء أن مطار هافانا الدولي المغلق منذ 24 آذار/مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سيبدأ العمل مجددا الاحد مع استقبال رحلات تجارية.

وجاء على الموقع الرسمي "كوبا ديبايت" أن "هيئة الملاحة المدنية في كوبا تعلن أنه تقرر استئناف العمليات الجوية التجارية ورحلات منتظمة وعارضة في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا".

ينص البروتوكول الصحي على أنه يتعين على كل مسافر إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد عند وصوله إلى كوبا ثم الحد من تنقلاته الى حين صدور نتائج الفحص وعموما بعد 24 ساعة. وبعد خمسة أيام، سيتعين عليه إجراء فحص جديد. وستقاس درجة حرارة الوافدين في المطار.

وأوضح الموقع "من المرتقب فرض ضريبة صحية من أجل تغطية تكاليف البروتوكولات المطبقة" لكن بدون تحديد قيمتها.

مطار العاصمة هو آخر مطار يعاد فتحه في الجزيرة، بعدما فتحت المطارات الخمسة الأخرى أبوابها اعتبارا من 17 تشرين الاول/اكتوبر بهدف إعادة اطلاق الموسم السياحي الذي تضرر بشدة من جراء الوباء.

وقد وجهت الأزمة الصحية، ضربة قاسية للجزيرة التي تعاني أصلا من عقوبات أميركية. وكانت السياحة أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد مع عائدات بلغت مليارين و645 مليون دولار العام 2019، تسجل تراجعا أساسا.

وبين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2020 وفيما كانت الحدود لا تزال مفتوحة، لم تستقبل كوبا الا 189,466 سائحا وهو ثلث عدد الوافدين في الفصل الأول من العام 2019 (36,3%).

ويبدو أن كوبا التي تعد 11,2 مليون نسمة سيطرت على انتشار الوباء مع تسجيل 7392 حالة بينها 130 حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير مما يسجل في الدول المجاورة لها في الكاريبي وأميركا اللاتينية.

© 2020 AFP