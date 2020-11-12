إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي ولا إصابات

سيم فان دير فال وكالة الأنباء الهولندية/اف ب

السفارة السعودية في لاهاي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لاهاي (أ ف ب)

أعلنت الشرطة أن عدة رصاصات اطلقت صباح الخميس على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع اصابات.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "قبل الساعة السادسة (05,00 ت غ) تلقينا رسالة تتحدث عن إطلاق رصاصة على مبنى في لاهاي. لم تقع إصابات".

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.

وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان الذي تحقق فيه فرق الطب الشرعي.

ولم تعرف دوافع إطلاق النار.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير استهدف مراسم في جدة بالسعودية بمناسبة ذكرى هدنة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918 بحضور دبلوماسيين غربيين بينهم فرنسيون وبريطانيون.

وأسفر هذا الهجوم عن سقوط جريحين هما موظف قنصلي يوناني وشرطي سعودي.

© 2020 AFP