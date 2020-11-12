بطولة انكلترا: مانشستر يونايتد يجدد ثقته في مدربه سولسكاير

المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودوورد يتابع من المدرجات مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في الدوري الانكليزي في 19 ايلول/سبتمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

جدد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم إد وودوورد الخميس الثقة في مدرب فريقه نجمه السابق النروجي اولي غونار سوسكاير على الرغم من البداية السيئة للشياطين الحمر في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وقال وودوورد على هامش إعلان النتائج المالية للنادي للربع الأول من موسم 2020/2021: "بينما لا يزال هناك عمل شاق يتعين القيام به لتحقيق قدر أكبر من الاتساق، فإننا لا نزال ملتزمين تمامًا بالمسار الإيجابي الذي نسلكه مع أولي (غونار سولسكاير) مع استمرار الفريق في التطور".

وسبق لوودوورد تأكيد ثقته للمدير الفني النروجي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد نتيجتيه المتناقضتين عندما مني بخسارة مذلة على ارضه امام توتنهام (1-6) في الدوري المحلي، وفوزه الثمين خارج قواعده على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي (2-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد نتائج متذبذبة عقب فوزه على باريس سان جرمان حيث سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه تشلسي، ثم أكرم وفادة لايبزيغ الالماني بخماسية نظيفة في المسابقة القارية العريقة، لكنه خسر مرتين متتاليتين امام ضيفه ارسنال صفر-1 في الدوري وامام مضيفه باشاك شهير التركي 1-2 في دوري الابطال، قبل أن يستعيد سكة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه ايفرتون 3-1.

ويحتل مانشستر يونايتد الذي لم يحقق اي فوز على ارضه في الدوري، المركز الرابع عشر بفارق ثماني نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر، فيما يتصدر مجموعته في دوري الابطال برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام لايبزيغ.

على الصعيد المالي، أعلن وودوارد عن خسارة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غياب الجماهير مع إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة بسبب فيروس كورونا المستجد. كما تراجعت الإيرادات التجارية بنسبة 25٪ بسبب إلغاء جولة ما قبل الموسم وانخفاض مبيعات منتجات النادي في أيام المباريات دون وجود مشجعين.

© 2020 AFP