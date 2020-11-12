تصفيات مونديال 2022: الاكوادور تواصل صحوتها

خوان كاريتا تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو الاكوادور يحتفلون بهدف الفوز على بوليفيا (3-2) في التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لاباز (أ ف ب)

واصلت الاكوادور صحوتها بفوزها الثمين على مضيفتها بوليفيا 3-2 الخميس في لاباز في الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم في قطر 2022.

وكانت بوليفيا البادئة بالتسجيل عبر خوان كارلوس أرتشي في الدقيقة 37، لكن الضيوف ردوا بقوة مطلع الشوط الثاني بهدفين للمدافع الأيسر بيدير كايسيدو (46) ولاعب وسط ليون المكسيكي أنخل مينا دلغادو (55).

لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى خمس دقائق حيث نجح مهاجم كروزيرو البرازيلي مارسيلو مورينو في إدراك التعادل (50).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة حصلت الاكوادور على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع أدريان خوسينو تم تأكيدها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، فانبرى لها لاعب وسط أوغسبورغ الألماني كارلوس غرويسو بنجاح مسجلا هدف الفوز (88).

وهو الفوز الثاني على التوالي للاكوادور بعد الاول على ضيفتها الاوروغواي 4-2 في الجولة الثانية، بعدما خسرت أمام مضيفتها الارجنتين صفر-1 في الجولة الاولى.

وصعدت الاكوادور مؤقتا الى المركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق الاهداف خلف البرازيل المتصدرة والتي تستضيف فنزويلا غدا الجمعة، وبفارق الاهداف أيضا أمام الارجنتين التي تلعب مع ضيفتها البارغواي لاحقا.

في المقابل، منيت بوليفيا بخسارتها الثالثة تواليا بعد الاولى امام مضيفتها البرازيل بخماسية نظيفة، والثانية امام ضيفتها الارجنتين 1-2، فبقيت في المركز الاخير من دون رصيد.

© 2020 AFP