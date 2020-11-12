ملحق تصفيات كأس أوروبا 2020: مقدونيا الشمالية إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها

فانو شلاموف ا ف ب/ا ف ب

لاعبو منتخب مقدونيا الشمالية يحتفلون بالتأهل للمرة الأولى الى نهائيات كأس أوروبا عقب الفوز على جورجيا 1-صفر في 12 تشرين الثاني/نومفبر 2020.

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تبليسي (أ ف ب)

تأهلت مقدونيا الشمالية إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على مضيفتها جورجيا 1-صفر الخميس في تبليسي في المباراة النهائية للمسار الرابع من ملحق التصفيات.

ويعود الفضل في هذا الانجاز التاريخي لمقدونيا الشمالية إلى قائدها المخضرم مهاجم جنوى الإيطالي غوارن بانديف بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 بعد تبادل للكرة اشترك فيه بانديف مع لاعبي نابولي ايلييف ألماس واودينيزي ايليا نيستروفسكي انفرد على اثره بانديف البالغ من العمر 37 عاما بالحارس جورجي لوريا وسدد من مسافة قريبة بيساره (56).

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها الجمهورية البلقانية نهائيات بطولة كبرى منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة واعلان استقلالها عام 1991.

وكان من المقرر أن تقام كأس أوروبا 2020 الصيف المنصرم، لكن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد أدى إلى تأجيلها سنة كاملة لتصبح صيف عام 2021 غير انها حافظت على تسميتها كأس أوروبا 2020.

وستنضم مقدونيا الشمالية الى منتخبات المجموعة الثالثة إلى جانب هولندا واوكرانيا والنمسا، علما أنها خسرت أمام الأخيرة مرتين في التصفيات التي اوقعتهما في مجموعة واحدة (السابعة).

وأصبح منتخب مقدونيا الشمالية المتأهل رقم 21 إلى المسابقة القارية، وستعرف المنتخبات الثلاثة الأخيرة لاحقا في المباريات التي تجمع المجر مع أيسلندا، وايرلندا الشمالية مع سلوفاكيا، وصربيا مع اسكتلندا.

© 2020 AFP