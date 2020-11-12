مونديال 2022: لودي على خطى روبرتو كارلوس ومارسيلو في الرواق الأيسر للمنتخب البرازيلي

اماندا بيروبيلي POOL/ا ف ب/ارشيف

ظخير ايسر منتخب البرازيل رينان لودي خلال مباراة فريقه ضد بوليفيا في تصفيات مونديال قطر 2022. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

مستغلاً تراجع أداء مواطنه لاعب ريال مدريد الإسباني مارسيلو، بدأ الظهير الأيسر الشاب رينان لودي بتعبيد طريقه إلى تشكلية المنتخب البرازيلي خلال تصفيات مونديال 2022 في قطر، إذ أن تماهيه مع نيمار يصنع العجائب في فريق يعتمد بقوة على الجهة اليسرى.

وفي الثانية والعشرين من عمره فقط، تمكن المدافع الذي وصل بداية الموسم الماضي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، من التأقلم سريعاً مع كرة القدم الأوروبية والانضباط التكتيكي الذي فرضه مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وبعد استقدامه من الـ"كولشونيرو" لتعويض رحيل مواطنه فيليبي لويس والفرنسي لوكا هيرنانديس، يبدو لودي اليوم مندمجاً بشكل مثالي ضمن أفضل خط دفاع في الدوري الإسباني.

ولم يحتج البرازيلي الشاب الذي نشأ في أتلتيكو باراناينسي لأكثر من خمس مباريات دولية فقط، بدأ أساسياً في ثلاث منها، ليثبت جدارته في الجهة اليسرى لمنتخب الـ"سيليساو".

قدم لودي الشهر الماضي أداء عالي المستوى خلال الجولتين الأولين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حين فازت البرازيل 5-0 ضد بوليفيا، و4-2 أمام البيرو.

- هجومي أكثر -

في مواجهة بوليفيا، أظهر لودي مستواه الرفيع في الهدف الثاني، عندما تبادل مع نيمار ولعب كرة عرضية متقنة إلى فيرمينو الذي ما كان عليه إلا دفعها إلى الشباك.

ويستغل لودي، الذي يلعب بحرية أكبر هجومياً مع المنتخب على عكس مركزه في أتلتيكو، الإمكانيات الدفاعية لدوغلاس لويز في خط الوسط، من أجل تأمين الممر الأيسر بشكل أفضل. وبالتالي، يؤدي لودي دور الجناح معظم الوقت، ما يعطي نيمار حرية أكبر في التمركز.

وإلى جهة اليمين، يتمتع دانيلو بسمات دفاعية أكبر بكثير من المخضرم دانيال ألفيس، الذي غاب اسمه في الاستدعائين الأخيرين رغم أنه لا يزال يحلم بلعب نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة بعمر الـ39.

لن يتمكن نيمار من اللعب ضد فنزويلا الجمعة، بسبب إصابته، كما أن مشاركته في مواجهة أوروغواي الثلاثاء لا تزال غير مؤكدة. وزاد الطين بلّة أيضاً إصابة فيليبي كوتينيو بديل نيمار في المركز نفسه.

ولذلك، سيعتمد المدرب تيتي على ظهيره الايسر الجديد الذي قد يلعب دوراً مختلفاً في المحور الأيسر خلال المباراتين المقبلتين.

وقال تيتي في مؤتمر صحافي مؤخراً إن لودي "لعب في مركز متقدم جداً أمام بوليفيا، وسّع طريقة اللعب وخلق مساحات لنيمار وكوتينيو أو فيرمينو في المحور. لكن كل مباراة مختلفة، ويمكنه اللعب بشكل متأخر على غرار أتلتيكو".

- "ألا تخاف شيئاً" -

وأوضح المعلق الرياضي في شبكة "إي أس بي أن-البرازيل" غوستافو هوفمان لوكالة فرانس برس أن "رينان لودي يصنع الفارق بفضل أسلوبه، فهو يتمتع بجودة عالية في التعامل مع الكرة".

وأضاف "لكنه يلعب جيداً أيضاً من دون الكرة، لقد تعلم الكثير من الناحية الدفاعية والتكتيكية بفضل سيميوني، يغلق المساحات جيداً".

قبل شهر قال لودي في مؤتمر صحافي "لقد تعلمت الكثير من الأشياء معه (سيميوني)، خصوصاً لجهة قراءة اللعبة بشكل أفضل".

وجود لودي هبة سماوية لتيتي، الذي يرى أن بروزه يأتي في أفضل توقيت، مع تراجع مستوى مارسيلو (32 عاماً) منذ أسابيع، وفشل أليكس ساندرو في إثبات نفسه كبديل على قدر المهمة.

اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يطغى عليه، هو أليكس تيليس (27 عاماً)، الذي انتقل للتو إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي من بورتو البرتغالي، واستدعي للمباراتين المقبلتين.

قال هوفمان إن لودي "ليس أحد ركائز سيليساو الثابتة، على غرار نيمار أو أليسون، لكن من الواضح أنه اليوم أفضل لاعب برازيلي في مركزه".

يعرف لودي أن لديه إرثاً ثقيلاً ليحمله، مع وجوده في مركز شغله سابقاً لاعبون كبار كروبيرتو كارلوس أو مارسيلو.

لكنه بدا أنه يعرف طريقه حين قال "أحاول أن أحذو حذوهم وأن أصوغ طريقي بنفسي. أعلم أن هناك الكثير من الضغط في المنتخب وأنك بحاجة إلى شخصية، وألا تخاف شيئاً".

© 2020 AFP