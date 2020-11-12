وفاة رئيس غانا الأسبق جيري رولينغز (حزبه)

بيوس اوتومي اكبي ا ف ب/ارشيف

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اكرا (أ ف ب)

توفي عن عمر 73 عاماً الخميس رئيس غانا الاسبق جيري رولينغز الذي قاد هذه الدولة الناطقة بالانكليزية في غرب إفريقيا لنحو 20 عاماً، بداية كزعيم نظام عسكري ثم كرئيس منتخب، وفق ما أعلن حزبه.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال جون ماهاما المنتمي إلى المؤتمر الوطني الديموقراطي وهو مرشح المعارضة الأبرز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في كانون الأول/ديسمبر، "أعلن تعليق حملتنا (...) إثر وفاة مؤسس حزبنا ورئيس غانا الاسبق جيري جون رولينغز".

وكتب ماهاما الذي سبق أن رأس غانا بدوره، "لترقد روحه بسلام".

ولم يقدّم حزبه تفاصيل حول أسباب وفاته.

وكان رولينغز تولى قيادة البلاد عقب انقلاب في 1981، بعد عامين من انقلاب أول. وغادر الرئاسة عام 2000 عقب فوزه بولايتين رئاسيتين.

ولد في 22 حزيران/يونيو 1947 في أكرا لاب اسكتلندي وأم غانيّة، ودخل في 1967 الاكاديمية العسكرية ليلتحق بعد عام بالقوات الجوية حيث صار طياراً.

اشتهر بداية بصورة الشاب "الثوري النزيه"، ثم استولى على السلطة مرتين، في عمر 32 ثم 34. وجمعت شخصيته بين هيئة عسكرية استوحت من تشي غيفارا وخطاب وطني شعبي تحت سقف "تقدّمي".

بدءاً من 1981، صار رئيساً لـ"المجلس الوطني الانتقالي للدفاع" واستمر ذلك 11 عاماً، وهي فترة قاد خلالها نظاماً لا يعير اهتماما كبيراً لحقوق الإنسان، قبل أن يذعن في بداية التسعينيات لموجة التعددية الحزبية.

وفي نهاية 1992، انتخِب رئيساً لجمهورية غانا الرابعة، حائزاً على أكثر من 58% في انتخابات ديموقراطية طاولتها اتهامات بالتزوير. وأعيد انتخابه في 1996 من الدورة الاولى، في انتخابات عُدّت شفافة.

وبعد 19 سنة وسبعة أشهر في الحكم، سلّم منصبه إلى الرئيس الجديد جون كوفور مرشح المعارضة في حينه لتسيّد هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

© 2020 AFP