وفد روسي يزور الجمعة تركيا للبحث في وقف اطلاق النار في قره باغ

كارن ميناسيان ا ف ب

شرطيون أرمينيون يوقفون متظاهراً في يريفان في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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انقرة (أ ف ب)

اعلن وزير الخارجية التركي الخميس أن وفدا روسيا سيصل الجمعة إلى تركيا للبحث في المراقبة المشتركة لوقف اطلاق النار في ناغورني قره باغ من قبل موسكو وأنقرة.

والاتفاق المبرم الإثنين بين أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا لا يأتي على ذكر أي دور تركي في تنفيذ وقف اطلاق النار. لكن أنقرة حليفة باكو تؤكد انها ستراقب مع موسكو تطبيقه.

ومساء الأربعاء وقع وزيرا الدفاع الروسي والتركي مذكرة حول تشكيل مركز مراقبة مشترك في حفل إفتراضي، وفقا لأنقرة.

والخميس اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في باكو نقلته قنوات التلفزة التركية "سنبحث في طريقة عمل المركز المشترك لمراقبة وقف اطلاق النار مع الوفد الروسي الذي سيزور تركيا الجمعة".

وأضاف "ستضطلع تركيا بالدور نفسه مع روسيا" في هذا المركز الذي سيكلف مراقبة خروقات محتملة لوقف اطلاق النار "برا وجوا".

وسيقام المركز في موقع تختاره أذربيجان وفقا للسلطات التركية.

وبموجب اتفاق وقف اطلاق النار يبقي كل جانب على "المواقع التي يسيطر عليها" ما يعطي أذربيجان مكاسب كبرى لناحية الأراضي.

وفي إطار اتفاق وقف اطلاق النار بدأت موسكو الأربعاء نشر "جنود سلام" في منطقة النزاع على تخوم الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها أرمينيا.

لكن في أرمينيا لم يكن اتفاق وقف اطلاق النار موضع ترحيب وتسعى المعارضة التعبئة ضده باعتباره إستسلاما.

وحذر تشاوش أوغلو قائلا "آمل أن تكون أرمينيا تعلمت من أخطائها. وقعت أعلى سلطة أرمنية على الاتفاق. في حال لم تحترمه أرمينيا فستدفع الثمن".

© 2020 AFP