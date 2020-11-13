إسرائيل توقع عقدا مع فايزر لشراء 8 ملايين لقاح ضد كوفيد-19

عاطف الصفدي تصوير مشترك/اف ب

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال افتتاحه مركزا لاجراء فحوص سريعة لفيروس كورونا في مطار بن غوريون في تل ابيب في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أنه وقع اتفاقية مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر لشراء ملايين اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، من المتوقع وصولها في وقت مبكر من عام 2021.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي في تل أبيب "هذا يوم عظيم لاسرائيل في انتصارنا على كورونا، وقعنا اتفاقية شراء مع شركة فايزر للحصول على 8 ملايين لقاح لأربعة 4 ملايين مواطن من اللقاحات الذي طورته الشركة والذي يتطلب جرعتين لكل شخص".

واضاف "نأمل أن يتم تزويدنا بالتطعيمات في بداية شهر كانون الثاني/يناير2021 ... الكميات التي ستصلنا ستزداد في الأشهر اللاحقة"، مشيرا الى ان "هذا يعتمد بالطبع على موافقة الجهاز الصحي في الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء".

ولفت إلى وجود اتفاقات مع شركات أخرى لشراء ملايين أخرى من جرعات اللقاح.

أعلنت شركتا فايزر وبايونتك أن التجارب أظهرت أن لقاحهما أثبت فعاليته بنسبة 90 بالمئة.

واعتبر المدير العام للاتحاد الدولي لشركات الأدوية توماس كويني أن الحصول على "لقاح فعال بنسبة 90% وآمن هو اختراق تاريخي".

بعد ارتفاع حاد في انتشار فيروس كورونا المستجد في اسرائيل في أيلول/سبتمبر سجلت البلاد أحد أعلى معدلات الإصابة في العالم.

وفرضت السلطات إغلاقا وطنياً شاملا لاحتواء الفيروس مما سمح بخفض عدد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من ألف حالة.

ومنذ ذلك الحين تم تخفيف القيود تدريجياً.

سجلت إسرائيل رسميًا 322,463 حالة بما في ذلك 2707 وفاة فيما يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين.

ميب/ماب/ص ك

© 2020 AFP