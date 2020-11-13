جو بايدن يفوز في ولاية أريزونا ويعزز انتصاره في الانتخابات الرئاسية

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واشنطن (أ ف ب)

فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززا انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المعسكر الديموقراطي في هذه الولاية منذ 1996.

وأعلنت قنوات "ان بي سي" و"ايه بي سي" و"سي بي اس" و"سي ان ان"، أن المرشح الديموقراطي فاز فارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة.

وكانت قناة "فوكس نيوز" ووكالة أسوشيتد برس أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات ما اثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخبا للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديموقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات.

لم يتم بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا.

© 2020 AFP