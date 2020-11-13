رئيس الاحتياطي الفدرالي يعتبر أن من السابق لأوانه تقييم تداعيات لقاح كوفيد-19 على الاقتصاد

إريك بارادا ا ف ب/ارشيف

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فرانكفورت (أ ف ب)

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الخميس أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم تداعيات لقاح كوفيد-19 الذي يُرتقب الحصول عليه في 2021، على النشاط الاقتصادي.

وقال باول خلال جلسة نقاش عقدت في ختام منتدى افتراضي للبنك المركزي الأوروبي "إنه بالتأكيد خبر جيد على المدى المتوسط" ولكن في ما يتعلق باللقاح "لا تزال هناك تحديات كبيرة وشكوك بشأن التوقيت والإنتاج والتوزيع والفعالية بالنسبة إلى مجموعات مختلفة" من الأشخاص.

وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الاحتياطي الفدرالي منذ إعلان مختبري فايزر وبيوتيك الإثنين عن اختبارات واعدة للقاح "فعال بنسبة 90 %" ضد كوفيد-19، وهو ما ادى الى ارتياح في الأسواق المالية.

وبدا رئيس الاحتياطي الفدرالي حذرا. وقال "من السابق لأوانه تقييم تداعيات هذه الأخبار على مسار الاقتصاد، خصوصا على الأمد القصير". وأضاف أن الفيروس "سيواصل الانتشار" خلال الأشهر المقبلة التي ستكون "صعبة".

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال النقاش إنه ينبغي عدم الشعور بحماس زائد حيال اللقاح المنتظر، مشددة أيضا على التحديات المتعلقة بتوزيع الجرعات المتاحة وسبل نقلها.

اما محافظ بنك إنكلترا اندرو بيلي فقال إن التقدّم الحاصل في مجال الحصول على لقاح سيُقلّل في النهاية من عدم اليقين، لكن "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". وأضاف أن هذا سيكون مهما لوجهة السياسة النقدية في المستقبل.

وكانت لاغارد حذرت خلال افتتاح المنتدى الأربعاء، من أنه حتى مع وجود لقاح ضد كوفيد-19، فإن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون "غير مستقر"، حسب وتيرة نشر العلاجات الوقائية.

واشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي يستعدّ بحلول كانون الاول/ديسمبر لاستجابة "متواصلة وقوية وموجهة" من حيث الدعم النقدي، معتبرة ان هذا الدعم يبقى ضروريًا "على الأقل حتى تنتهي حالة الطوارئ الصحية".

© 2020 AFP