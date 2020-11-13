ماكرون يعتزم إرسال مساعدات إنسانية لأرمينيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لمصنع لمجموعة المنتجات الصيدلانية سيكنز في فيلنوف-لا-غارين بالقرب من باريس في 28 آب/أغسطس 2020

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باريس (أ ف ب)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكّد وقوفه "إلى جانب أرمينيا" بعد إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، مساء الخميس في الإليزيه ممثّلين عن الجالية الأرمينيّة في فرنسا، واعداً إيّاهم بإرسال مساعدات إنسانيّة إلى يريفان.

وقال الإليزيه إنّ فرنسا تعتزم إرسال طائرة شحن محمّلة مساعدات إنسانيّة إلى أرمينيا في الأيّام المقبلة. كما أشار ماكرون إلى استمرار التعاون الطبّي مع أرمينيا.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار برعاية موسكو، والذي كرّس الانتصارات العسكريّة لأذربيجان في ناغورني قره باغ، قرّر ماكرون إرسال بعثة طبّية إلى أرمينيا.

وطالبت باريس الثلاثاء بـ"تسوية سياسية دائمة للنزاع يمكن أن تضمن الحفاظ على ظروف جيّدة للسكّان الأرمن في ناغورني قره باغ وعودة عشرات آلاف الأشخاص الذين فرّوا من ديارهم".

وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق إنّ "فرنسا تقف في هذه اللحظة الصعبة إلى جانب أرمينيا" وتُجدّد معها "صداقتها التاريخية".

© 2020 AFP