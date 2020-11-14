دورة صوفيا: الإيطالي سينير يحرز باكورة ألقابه

نيكولاي دويتشينوف ا ف ب

الإيطالي يانيك سينير يرفع كأس باكورة ألقابه في دورة صوفيا البلغارية بكرة المضرب في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

صوفيا (أ ف ب)

أحرز الإيطالي يانيك سينير باكورة ألقابه بالفوز بدورة صوفيا البلغارية بكرة المضرب بعد تغلبه على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و3-6 و7-6 (7-3) في المباراة النهائية السبت ليصبح أصغر إيطالي يفوز بدورة لرابطة المحترفين بعمر 19 عاما.

كما أصبح المصنف 44 عالميا أصغر لاعب يفوز بلقب منذ الياباني كي نيشيكوري، عندج احرازه لقب دورة ديلراي بيتش عام 2008، وهو في سن 18 عاما.

ونجح الإيطالي الشاب بحسم المجموعة الأولى لصالحه مستفيدا من ارسالاته الجيدة وكسره الارسال الثاني للكندي ما ضمن له التقدم.

وعاد خصمه المصنف 74 عالميا في المجموعة الثانية ونجح بمعادلة النتيجة علما أنه بدأها بخسارته لارساله الأول، لكن الإيطالي فقد ارسالين.

ومع الاحتكام لمجموعة ثالثة ظل التنافس بين الكندي (30 عاما) والإيطالي على أشده ولم يحسم اللقب الا بشوط حاسم (7-3) بعد التعادل 6-6.

© 2020 AFP