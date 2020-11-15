تصفيات أمم إفريقيا 2021: مانيه يهدي السنغال بطاقة النهائيات

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

مهاجم السنغال ساديو مانيه (يسار) في لقطة خلال المباراة ضد الجزائر خلال نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، القاهرة في 19 تموز/يوليو 2019

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بوجمبورا (بوروندي) (أ ف ب)

باتت السنغال أول المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المؤجلة من 2021 الى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بجانب الكاميرون المضيفة وذلك بعد تحقيقها فوزها الرابع تواليا بتغلبها الأحد على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة.

وبعد ان استهلت العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا، بالفوز في منتصف الاسبوع على غينيا بيساو 2-صفر، جددت السنغال وصيفة البطلة الفوز على منافستها وهذه المرة خارج الديار بفضل هدف وحيد سجله نجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه في الدقيقة 82، بعد أن كان أيضا صاحب هدف التقدم في مباراة الأربعاء.

ورفعت السنغال التي خسرت نهائي البطولة العام الماضي أمام الجزائر، رصيدها الى 12 نقطة في الصدارة بفارق 6 عن الكونغو الثانية التي تلعب الإثنين مع إسواتيني (من دون نقاط).

وبما أن صاحبي المركزين الأولين في كل مجموعة يتأهلان الى النهائيات، حسمت السنغال مشاركتها السادسة عشرة في البطولة القارية بسبب النقاط التسع التي تفصلها عن غينيا بيساو الثالثة التي تأثرت بالنقص العددي في صفوفها منذ الدقيقة 64.

وفي المجموعة الخامسة، افتتحت بوروندي الجولة الرابعة بفوز مفاجئ على ضيفتها موريتانيا بثلاثة أهداف سجلها سعيدي نتيبازونكيزا (6 و55) ويوسف نيانغي نداييشيميي (46)، مقابل هدف لمامادو نديوكو نياس (27).

وهو الفوز الأول لبوروندي في المجموعة، فرفعت رصيدها الى أربع نقاط (النقطة الأولى كانت من التعادل 1-1 مع موريتانيا في الجولة الماضية منتصف الأسبوع الحالي)، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند 5 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المغرب المتصدر الذي يخوض مباراته الرابعة الثلاثاء على أرض جمهورية إفريقيا الوسطى (ثلاث نقاط).

وفي المجموعة الأولى، تعثرت غينيا وفشلت في تحقيق فوزها الثالث تواليا بتعادلها مع مضيفتها تشاد بهدف لنابي كيتا (24) مقابل هدف لأحمد عبد الرحمن (45) في لقاء أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين في الدقيقتين الأخيرتين.

وابتعدت غينيا في الصدارة موقتا بفارق نقطة عن مالي التي تحل الثلاثاء ضيفة على ناميبيا (3 نقاط).

وفي السابعة، ابتعدت جزر القمر في الصدارة موقتا عن مصر بتحقيقها فوزها الأول منذ الجولة الافتتاحية على مضيفتها توغو (1-صفر) قبل عام، وجاء على حساب ضيفتها كينيا بهدفين سجلهما الفاردو بن (21) وفايز ماتوار (49)، مقابل هدف لكليف نياكيا (36).

ورفعت جزر القمر التي لم يسبق لها التأهل الى النهائيات القارية، رصيدها الى ثماني نقاط في الصدارة بفارق ثلاث عن مصر التي تحل الثلاثاء ضيفة على توغو الأخيرة (نقطة واحدة)، فيما تجمد رصيد كينيا عند ثلاث نقاط بتلقيها هزيمتها الأولى مقابل ثلاثة تعادلات.

وباتت جزر القمر بحاجة الى نقطة من مباراتيها الأخيرتين في آذار/مارس ضد توغو ومصر لضمان تأهلها التاريخي الى النهائيات.

وفي العاشرة، تقلصت حظوظ ليبيا بخسارتها أمام مضيفتها غينيا الاستوائية بهدف سجله كارليس سالفادور في الدقيقة 27، رافعا رصيد بلاده الى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام ضيفه ومثلها خلف تونس المتصدرة التي تلعب الثلاثاء في ضيافة تنزانيا (ثلاث نقاط).

© 2020 AFP