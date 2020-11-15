جائزة فالنسيا الكبرى: الاسباني مير بطلا للعالم لسباقات موتو جي بي

لويس جيني ا ف ب

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فالنسيا دي الكنتارا (إسبانيا) (أ ف ب)

توج الاسباني جوان مير (سوزوكي) بطلا للعالم في فئة موتو جي بي للمرة الاولى في مسيرته على الرغم من احتلاله المركز السابع في سباق جائزة فالنسيا الكبرى للدراجات النارية الذي حسمه الايطالي فرانكو موربيديلي الاحد.

وتقدم موربيديلي (ياماها) الذي سيطر على السباق من اوله وحتى نهايته على الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي) وعلى الاسباني بول اسبارغارو (كاي تي ام).

اما الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي كان لا يزال يحتفظ بآمل المنافسة على اللقب، فتلاشت حظوظه بسقوطه عن دراجته خلال السباق.

ولن يتمكن اي دراج من اللحاق بمير نقاطا قبل الجولة الاخيرة المقررة الاحد المقبل في البرتغال.

وقال مير ابن مايوركا البالغ من العمر 23 عاما بعد تتويجه "لقد كافحت من اجل ذلك طوال حياتي. لا استطيع الضحك او البكاء لكن المشاعر تغمرني".

وللمفارقة، فإن انتصار اليوم هو الثاني فقط هذا الموسم لمير بعد تتويجه بسباق جائزة اوروبا الكبرى على حلبة فالنسيا ايضا الاسبوع الماضي، لكن نتائجه كانت مستقرة طوال الموسم كما استغل غياب مواطنه مارك ماركيز الذي احتكر اللقب في المواسم الأربعة الماضية ولم يتمكن من الدفاع عنه بعد تعرضه لحادث خطير وكسر في ذراعه الأيمن له خلال المرحلة الافتتاحية في بلاده.

© 2020 AFP