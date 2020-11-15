عشرة أيام إضافية أمام أرمينيا للانسحاب من منطقة مجاورة لقره باغ

منزل يحترق قرب قرية مجاورة لكلبجار التي على القوات الارمينية الانسحاب منها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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كالباجار (أذربيجان) (أ ف ب)

حصلت أرمينيا على عشرة أيام اضافية للانسحاب من منطقة كالباجار المجاورة لناغورني قره باغ والذي كان مقررا ان تتسلمها اذربيجان الاحد بعد الانتصار الذي حققته في النزاع الدامي.

وارجىء هذا الانسحاب الاول للقوات الارمينية تنفيذا لاتفاق إنهاء الاعمال القتالية الذي وقع بداية الاسبوع برعاية روسيا، الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر بناء على طلب يريفان التي يدعمها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ممثل الرئاسة الاذربيجانية حكمت حاجييف إن "اذربيجان وافقت على ان ترجأ الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر مهلة انسحاب القوات المسلحة الارمينية ومستوطنين أرمن غير شرعيين من كالباجار"، معتبرا ان هذا القرار "انساني".

واضاف ان موعد الانسحاب من منطقتي اغدام في 20 الجاري ولاتشين في الاول من كانون الاول/ديسمبر لم يتبدل.

وتشكل هذه المناطق جزءا من الحزام الذي شكلته القوات الارمينية إثر حرب التسعينيات حول ناغورني قره باغ، الاقليم الانفصالي في اذربيجان ذي الغالبية الارمينية.

وعودة اذربيجان الى هذه المنطقة دفعت سكان كالباجار الى مغادرتها. وعمد كثر الى إحراق منازلهم لئلا يسكنها اذربيجانيون. وقبل ذلك، نقلوا معهم كل ما يمكن حمله حتى الابواب والنوافذ ومحولات الكهرباء في المحطات الكهرمائية.

وظلت الطريق التي تعبر المنطقة وتؤدي الى ارمينيا تحت سيطرة يريفان الاحد، لكن الحركة تراجعت فيها مقارنة بالايام الفائتة حين فر السكان قبل عودة القوات الاذربيجانية.

وبدت قرية شاريكتار التي احرقت عشرات من منازلها بأيدي مالكيها مقفرة. وامام المنازل التي التهمتها النيران، لم تبق سوى اغراض لا قيمة لها واثاث تعذر نقله.

ومع نهاية حرب التسعينيات، كان المشهد معاكسا وتجلى في مغادرة جميع السكان الاذربيجانيين المنطقة. وعلى الاثر، شجعت يريفان عددا كبيرا من مواطنيها على الاقامة فيها.

كذلك، ينص اتفاق انهاء الاعمال القتالية على انتشار نحو الفين من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ الذي خلت عاصمته ستيباناكرت من السكان خلال القتال الذي استمر ستة اسابيع. ودعت السلطات المحلية السكان الى العودة وقدمت مساعدة لوجستية لتحقيق ذلك.

وفي انتظار الانتشار الكامل للقوات الروسية وإعادة فتح معبر لاتشين الذي يربط ارمينيا بالاقليم، فان الطريق التي تعبر منطقة كالباجار هي الوحيدة المؤدية الى قره باغ.

- تسلم الجثث -

على طول هذه الطريق، تمركز جنود روس منذ السبت داخل وحول دير دافيكانك القديم والذي اعربت يريفان عن خشيتها من ان "تدنسه" قوات اذربيجان.

اقيمت نقطة عسكرية في باحة الدير ورفع على مدخله علم روسي. وقصدته حفنة من الزوار الاحد للصلاة وإضاءة شموع، فيما نقلت كل لوازمه الليتورجية الى مكان آمن.

وفي الدير ثلاثة كهنة أرمن بردائهم الديني بينهم الاب هوفانيس الذي يدير المكان. اوضح ان "الجنود الروس يتولون حراسة الدير لكنه سيظل عائدا الى الكنيسة الرسولية الارمينية على أن يتبع مع محيطه للسلطات الارمينية بحيث يتمكن الارمينيون من زيارته للصلاة".

واكد رئيس اذربيجان الهام علييف لنظيره الروسي ان الكنائس التي تسيطر عليها قواته "ستتولى الدولة حمايتها" وستظل مفتوحة أمام المسيحيين وفق الكرملين.

وفي تشاور منفصل بين بوتين ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، شدد الجانبان على "اهمية الحفاظ على الاستقرار" في ناغورني قره باغ.

ويواجه باشينيان منذ الهزيمة الارمينية حركة احتجاج في بلاده حيث تعتبره المعارضة "خائنا".

واقرت ارمينيا بمقتل 2317 من جنودها في النزاع، في حين لم تكشف اذربيجان خسائرها العسكرية.

وباشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحماية الجنود الروس، تستمر عملية نقل الجثث من حول مدينة شوشة التي تسيطر عليها اذربيجان والمجاورة لعاصمة الاقليم الانفصالي.

وقصدت أسر المشرحة المحلية لتسلم جثث تم التعرف على هويات اصحابها.

وقال رجل خمسيني "اتيت لتسلم جثة ابن شقيقي الذي قتل في شوشة. خاتمه لا يزال في إصبعه. يبدو ان الجثث التي تركت في ساحة المعركة لم تتعرض لتشويه إضافي".

© 2020 AFP