انتهاء "الحرب" في الصحراء الغربية مرتبط بـ"نهاية الاحتلال" المغربي (بوليساريو)

ستر ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف تعود لتاريخ 3 شباط/فبراير 2017 تظهر شخصا يحمل علم جبهة البوليساريو في منطقة المحبس

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الجزائر (أ ف ب)

أكدت جبهة البوليساريو الاثنين أن انتهاء "الحرب" في الصحراء الغربية التي تشهد توترا منذ أيام، مرتبط بـ"نهاية الاحتلال" المغربي للمستعمرة الإسبانية سابقا.

وقال وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية، التي تعلن البوليساريو قيامها في الجزائر منذ 1976، محمد سالم ولد السالك لوكالة فرانس برس إن "نهاية الحرب أصبحت مرتبطةالآن بنهاية الاحتلال غير الشرعي لأقاليم الجمهورية الصحراوية المحتلة".

وتابع القيادي الصحراوي "الحرب بالكاد بدأت كنتيجة للاعتداء المغربي في الكركرات" لإعادة فتح هذا المعبر الحدودي في المنطقة العازلة جنوب الصحراء الغربية باتجاه موريتانيا.

واتهم المغرب باستخدام طريق الكركرات "لنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي".

واعتبرت جبهة بوليساريو التي لا تعترف بوجود المعبر الحدودي أساسا أن العملية الأخيرة "أنهت" اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وبقي الوضع ملتبسا مذاك، لكن تحدثت جبهة البوليساريو ووكالة الأنباء المغربية الرسمية على حد سواء عن وقوع تبادل لإطلاق النار.

واشترط ولد السالك التطبيق الحرفي لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في 1991 لوقف المعارك.

وتطالب بوليساريو منذ ثلاثين عاما بتنظيم استفتاء لتقرير المصير نص عليه الاتفاق الذي لم يُتطبّق قط.

© 2020 AFP