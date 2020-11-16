بطولة أستراليا المفتوحة: خطة نقل الدورات الاستعدادية إلى فيكتوريا "ليست محسومة"

ان كريستين بوجول ا ف ب

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سيدني (أ ف ب)

ذكر الاتحاد الاسترالي لكرة المضرب الاثنين انه سيتم تجميع الدورات التي تسبق بطولة استراليا المفتوحة المقبلة في ولاية فيكتوريا بالقرب من ملبورن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن سلطات الولاية نفت تلك الأخبار وأكدت أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد وأنها "ليست محسومة".

وتهدف خطة الاتحاد إلى نقل الدورات المقررة أصلا في سيدني وبريزبين وبيرث وهوبارت وأديلايد وكانبيرا إلى ولاية فيكتوريا، التي تعتبر ملبورن عاصمة لها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة المقرر اقامتها في الفترة بينه 18 و31 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

واعتبر مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي ان هذه الخطوة اتت بسبب القيود المفروضة جراء تفشي "كوفيد-19" كون حكومات الولايات لا يمكنها ضمان سفر اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون في الدورات استعدادا للبطولة إلى ملبورن للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال لصحيفة هيرالد صن "لا يوجد الآن أي خطر من اقامة بطولة أستراليا المفتوحة دون أن يكون الجميع (جميع اللاعبين) في فيكتوريا، ولم يكن لدينا هذا الضمان من قبل".

وأصدر منظمو دورات بريزبين وأديلايد وهوبارت بيانات أعربوا فيها عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من اقامتها في اماكنها المعتادة وأكدوا انها ستعود في عام 2022.

الا ان رئيس حكومة فيكتوريا دان اندروز قال ان الخطة "ليست محسومة" خصوصا أن ملبورن خرجت مؤخرا فقط من اغلاق تام دام شهرا للقضاء على الموجة الثانية من "كوفيد-19".

وقال للصحافيين "إنه حدث ضخم نحبه جميعا، لكنه يأتي في وقت يحترق فيه العالم (...) إنه حدث مهم من دون شك، لكن يمكن القول إن تجنب موجة ثالثة أكثر أهمية. وينبغي القيام بذلك وفقا لأفضل نصائح السلطات الصحية العامة".

وافادت الأنباء أن الخطة ستشمل اكثر من 500 لاعب دولي يصلون إلى فيكتوريا ويخضعون لأسبوعين من الحجر الصحي الإلزامي.

وسيقتصر وجود اللاعبين الذين يأتون بوفود كبيرة على الفنادق لكن سيكون بامكانهم ولوج الملعب.

وبعد انتهاء فترة الحجر سيكون عليهم الحصول على اختبارين سلبيين لـ"كوفيد-19" قبل السماح لهم بالتنقل بحرية في فيكتوريا.

وأشار أندروز إلى أنها كانت مهمة لوجستية ضخمة تنطوي على ترتيبات الحجر الصحي المعقدة، قائلا "إن فكرة أن كل هذه الامور مترابطة ببعضها وان الاتفاق تم ببساطة خطأ".

ويبدو أن الاتحاد الأسترالي تسرع بالاعلان حيث توقع تيلي بثقة أن تسمح حكومة ولاية فيكتوريا للجمهور بحضور بطولة أستراليا المفتوحة، ولكن بنسبة 25 بالمئة من القدرة الاستيعابية لملبورن بارك.

وقال مدير دورة أديلايد أليستر ماكدونالد إن قرار نقل الدورة إلى فيكتوريا جاء بعد "أشهر من المناقشات المكثفة مع الحكومات في جميع أنحاء البلاد".

كما أكد منظمو دورة هوبارت ان القيود المفروضة جراء "كوفيد-19" جعلت من المستحيل على اللاعبين الاستعداد بشكل صحيح، بينما قال مسؤولو بريزبين إن إقامة موسم كرة المضرب في ملبورن فقط هو الخيار الاكثر امانا والاجدى.

© 2020 AFP