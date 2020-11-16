بطولة الماسترز: ديوكوفيتش يبدأ حملته بقوة نحو معادلة فيدرر

الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، لندن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

بدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول حملته نحو معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب في بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بقوة من خلال الفوز على الوافد الجديد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-2 الإثنين في مستهل منافسات مجموعة "طوكيو 1970".

ولم يجد ديوكوفيتش أي صعوبة تذكر في تجديد فوزه على شفارتسمان، المشارك في البطولة للمرة الأولى، بعد أن سبق له أن تغلب على الأرجنتيني هذا الموسم في نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز، محققا انتصاره السادس على ابن الـ28 عاما من اصل ست مواجهات بينهما حتى الآن.

وفي ظل غياب فيدرر الذي يتعافى من جراحة في ركبته، ستكون الفرصة متاحة أمام ديوكوفيتش لكي يعادل رقم السويسري من حيث عدد الألقاب (6) ورفع الكأس للمرة الأولى منذ 2015.

ووزع اللاعبون على مجموعتين، الأولى باسم "طوكيو 1970" وتضم ديوكوفيتش وشفارتسمان والألماني ألكسندر زفيريف بطل 2018 والروسي دانييل مدفيديف، والثانية باسم "لندن 2020" وتضم الإسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس حامل اللقب والروسي أندري روبليف.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام للمرة الأخيرة في لندن خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، قبل انتقالها العام المقبل إلى تورينو في إيطاليا.

واحتاج ديوكوفيتش الذي عادل الرقم القياسي المسجل باسم الأميركي بيت سامبراس بإنهائه ستة أعوام في صدارة تصنيف رابطة المحترفين، الى ساعة و18 دقيقة لكي ينهي مواجهته مع شفارتسمان الذي أفاد من غياب فيدرر عن البطولة لكي يحجز بطاقته فيها للمرة الأولى في مسيرته.

ويلتقي لاحقا زفيريف مع مدفيديف ضمن هذه المجموعة التي أطلق عليها "طوكيو 1970" احتفالا بالذكرى الخمسين لانطلاق البطولة التي أقيمت للمرة الأولى في العاصمة اليابانية عام 1970 وأحرز لقبها الأميركي ستان سميث على حساب الأسترالي رود لايفر.

ويتشارك ديوكوفيتش الذي يخوض البطولة للمرة الثالثة عشرة في مسيرته، حاليا المركز الثاني من حيث عدد الألقاب مع كل من سامبراس ومواطن الأخير إيفان لندل (5 لكل منهم)، ومن خلفهم الروماني إيلي ناستازي بأربعة ألقاب.

© 2020 AFP