بطولة الماسترز: ديوكوفيتش يبدأ حملته بقوة نحو معادلة فيدرر ومدفيديف يتفوق مرة اخرى على زفيريف

الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب، لندن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

بدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول حملته نحو معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب في بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بقوة من خلال الفوز على الوافد الجديد الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-2، فيما جدد الروسي دانييل زفيريف تفوقه على الالماني الكسندر زفيريف عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 الإثنين في مستهل منافسات مجموعة "طوكيو 1970".

ويتشارك ديوكوفيتش الذي يخوض البطولة للمرة الثالثة عشرة في مسيرته، حاليا المركز الثاني من حيث عدد الألقاب مع كل من الاميركيين بيت سامبراس وإيفان لندل (5 لكل منهم)، ومن خلفهم الروماني إيلي ناستازي بأربعة ألقاب.

في المباراة الاولى، لم يجد ديوكوفيتش أي صعوبة تذكر في تجديد فوزه على شفارتسمان، المشارك في البطولة للمرة الأولى، بعد أن سبق له أن تغلب على الأرجنتيني هذا الموسم في نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز، محققا انتصاره السادس على ابن الـ28 عاما من اصل ست مواجهات بينهما حتى الآن.

وفي ظل غياب فيدرر الذي يتعافى من جراحة في ركبته، ستكون الفرصة متاحة أمام ديوكوفيتش لكي يعادل رقم السويسري من حيث عدد الألقاب (6) ورفع الكأس للمرة الأولى منذ 2015.

ووزع اللاعبون على مجموعتين، الأولى باسم "طوكيو 1970" وتضم ديوكوفيتش وشفارتسمان الثامن وزفيريف الخامس وبطل 2018 ومدفيديف الرابع، والثانية باسم "لندن 2020" وتضم الإسباني رافايل نادال الثاني والنمسوي دومينيك تييم الثالث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس حامل اللقب والروسي أندري روبليف السابع.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام للمرة الأخيرة في لندن خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، قبل انتقالها العام المقبل إلى تورينو في إيطاليا.

واحتاج ديوكوفيتش الذي عادل الرقم القياسي المسجل باسم سامبراس بإنهائه ستة أعوام في صدارة تصنيف رابطة المحترفين، الى ساعة و18 دقيقة لكي ينهي مواجهته مع شفارتسمان الذي أفاد من غياب فيدرر عن البطولة لكي يحجز بطاقته فيها للمرة الأولى في مسيرته.

وبدا في مستهل اللقاء أن شفارتسمان الذي وصل الشهر الماضي الى نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، سيكون ندا شرسا بعدما بدأ المجموعة الأولى بقوة من خلال كسر إرسال الصربي في الشوط الثالث، إلا أنه سرعان ما تنازل عن إرساله في الشوط التالي ثم في الثامن، ما فتح الباب أمام ديوكوفيتش لحسم المجموعة لصالحه.

- شعور غريب باللعب أمام مدرجات خالية -

وأقر ديوكوفيتش "أن بداية المباراة لم تكن رائعة بالنسبة لي. كسر إرسالي في الشوط الثالث لكني نجحت في الرد بكسر إرساله. كانت مواجهة متقاربة حتى نجحت في كسر إرساله والتقدم 4-3، ما سمح لي في حسم المجموعة الأولى".

ثم فرض الصربي نفسه بقوة في المجموعة الثانية التي قدم فيها "أداء مرضيا جدا"، وكسر إرسال منافسه للمرة الثالثة في اللقاء ثم للمرة الرابعة في الشوط الخامس، منهيا المجموعة لصالحه من دون عناء، محققا فوزه الأربعين للموسم مقابل ثلاث هزائم فقط، إحداها في نهائي رولان غاروس على يد نادال، إضافة الى خسارته في مشاركته الأخيرة ضد الإيطالي لورنتسو سونيغو في ربع نهائي دورة فيينا، واقصائه من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز بعدما أصاب حكمة الخط بالكرة عن طريق الخطأ.

وأشار ديوكوفيتش الى أنه يفتقد الجمهور الذي كانت تعج به مدرجات "أو2 أرينا" طيلة الأعوام الـ11 الماضية منذ أن استضافت لندن البطولة اعتبارا من عام 2009، مضيفا "يراودك شعور غريب جدا بأن تلعب الآن أمام مدرجات خالية".

وفي الثانية ضمن المجموعة ذاتها التي أطلق عليها "طوكيو 1970" احتفالا بالذكرى الخمسين لانطلاق البطولة التي أقيمت للمرة الأولى في العاصمة اليابانية عام 1970 وأحرز لقبها الأميركي ستان سميث على حساب الأسترالي رود لايفر، احتاج مدفيديف الى ساعة و29 دقيقة للتغلب على زفيريف للمرة الثالثة في ثماني مواجهات بينهما والثانية على التوالي بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية لدورة باريس بيرسي، آخر دورات الماسترز للالف نقطة الاحد قبل الماضي.

وجاءت المباراة قوية بين اللاعبين خصوصا في المجموعة الاولى حيث قدم كل منهما مستوى رائعا. وبعدما سنحت الفرصة لزفيريف لكسر ارسال مدفيديف في الشوط الثالث، فعلها الاخير في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ثم 5-2 قبل ان يحسمها في صالحه 6-3 في 52 دقيقة.

- "ثقة في النفس" -

وفعلها مدفيديف للمرة الثانية في المباراة عندما كسر ارسال زفيريف في الشوط السابع من المجموعة الثانية ليتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل ان ينهيها في صالحه 6-4 في 37 دقيقة.

وقال مدفيديف "كنت اعرف انه بامكاني اللعب جيدا وفوزي على زفيريف في دورة باريس منحني ثقة في النفس ساعدتي بشكل كبير للفوز اليوم".

وأضاف "كل لاعب بدل مجهودا كبيرا في المجموعة الاولى ولهذا ظهر تعب كبير علينا في المجموعة الثانية وانخفض المستوى لانه كان عاليا من اللاعبين في الاولى".

وتابع "أنا سعيد بالتأهل عقب الفوز بمجموعتين نظيفتين لأنه من الصعب ان تواجه لاعبا ضمن العشرة الاوائل في الدور الاول ولكن هذه هي بطولة الماسترز".

وتقام غدا الجولة الثانية من منافسات مجموعة "لندن 2020"، حيث يلتقي المتصدران نادال وتييم في قمة نارية، فيما يلعب تسيتسيباس مع روبليف.

© 2020 AFP