دوري الأمم الأوروبية: منتخب النروج المحجور صحيا يواجه النمسا بدون هالاند وأوديغارد

هاكوم موسفولد لارسن ان تي بي/ا ف ب

مهاجم منتخب النروج إرلينغ هالاند يحتفل بتسجيله هدفا خلال المباراة ضد ايرلندا الشمالية ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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اوسلو (أ ف ب)

سيخوض منتخب النروج الأربعاء مباراته الأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد مضيفه النمسوي بدون نجميه ارلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ما ادى إلى دخول التشكيلة إلى الحجر الصحي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("ويفا") قد أعلن السبت عن إلغاء مباراة المنتخب النروجي ضد نظيره الروماني التي كانت مقررة الأحد ضمن المسابقة القارية، اثر منع السلطات النروجية المنتخب من السفر إلى بوخارست، بعد أن تبيّن اصابة الظهير الأيمن لنادي غلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس "كوفيد-19".

وأجبر المنتخب النروجي على دخول الحجر الصحي وسيتم إرسال تشكيلة جديدة مؤلفة من 18 لاعبا (بينهم 13 لاعبا غير مقيدين) إلى فيينا بحثا عن الفوز، بهدف انهاء المسابقة في صدارة المجموعة الأولى للمستوى الثاني والتأهل إلى المستوى الأول.

وسيتشكل المنتخب الجديد من لاعبين معظمهم من المقيمين خارج البلاد بعد التوصل إلى حل وسط تم الاتفاق عليه مع السلطات الصحية المحلية. وسيكون المهاجم فيتون بيريشا هو الاستدعاء المحلي الوحيد.

وقد عاد أوديغارد الذي اصيب بالفيروس في ايلول/سبتمبر إلى إسبانيا للانضمام لفريقه ريال مدريد حامل لقب الدوري بعد اتفاق مع الاتحاد المحلي.

وقال مدرب منتخب النروج تحت 21 عاما ليف غونار سميرود، الذي سيتولى مسؤولية المنتخب بشكل موقت "الطريقة التي استجاب بها اللاعبون (في غضون مهلة قصيرة) مثيرة للإعجاب".

© 2020 AFP