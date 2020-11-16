طوكيو 2020: باخ "واثق جدا" من تواجد الجمهور خلال الالعاب

كازوهيرو نوجي POOL/ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ الاثنين انه "واثق جدا، جدا" من تواجد الجمهور في المدرجات لمتابعة منافسات دورة طوكيو 2020 الاولمبية المقررة الصيف المقبل.

واشاد باخ بالاجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة المحلية والحكومة اليابانية والمتعلقة بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعه برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا بقوله "لقد وضعنا صندوقا ضخما سويا يتضمن جميع الاجراءات التي يمكن ان نتصورها".

واضاف "سنتمكن العام المقبل من أخذ الادوات الصحيحة التي وضعناها داخل هذا الصندوق وتنفيذها من اجل ضمان اجواء آمنة لجميع المشاركين في الالعاب".

واوضح "هذا يجعل الجميع يشعر بثقة عالية جدا بتواجد الجمهور في الملاعب الاولمبية العام المقبل".

ووعد باخ ان تقوم اللجنة الاولمبية الدولية "ببذل جهود جبارة" من اجل ضمان ان يكون اكبر عدد من الرياضيين والمتفرجين قد تلقوا لقاحا قبل الوصول الى اليابان اذا توفر اللقاح الصيف المقبل.

ويقوم باخ في زيارة الى طوكيو تستمر يومين وهي الاولى للعاصمة اليابانية منذ تأجيل الالعاب في اذار/مارس الماضي، وقد اعتبرها المراقبون تصب في اطار رفع المعنويات في صفوف الرياضيين، الشعب الياباني والرعاة الاولمبيين.

ووعد باخ حلال لقائه ايضا مع عمدة طوكيو يوركو كويكي بضمان "اجواء آمنة ليس فقط للمشاركين في الالعاب بل ايضا للشعب الياباني".

في المقابل اعتبرت كويكي بان زيارة باخ هي "بمثابة التشجيع للشعب الياباني، لسكان طوكيو، المتطوعين، الاطفال وبالدرجة الاولى للرياضيين المشاركين".

وادى الانتشار السريع لوباء كوفيد-19 حول العالم في الاونة الاخيرة وفرض حظر تجول في الكثير من البلدان، الى رسم علامات استفهام حول امكانية اقامة الالعاب العام المقبل في حال لم يتم السيطرة على فيروس كورونا.

ويبقى الشعب الياباني متشائما بامكانية تنظيم الالعاب كما ان اكثر من 60 في المئة من الشركات الراعية المحلية تتردد في التوقيع على تمديد عقودها لعام اضافي كما ذكرت تقارير صحافية خلال نهاية الاسبوع.

وادى انتشار فيروس كورونا الى تأجيل الالعاب التي كانت مقررة الصيف الماضي لتقام اعتبارا من 23 تموز/يوليو 2021.

-ارتياح وشعور ايجابي-

وكان منظمو أولمبياد طوكيو 2020 اعربوا عن "ارتياحهم" بعد الاعلان عن اكتشاف لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 في المئة، بحسب تحليل أولي لنتائج التجارب.

ولطالما ردّد المنظمون بان اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا ليس شرطا مسبقا لاقامة الالعاب الاولمبية التي ارجئت من صيف العام الماضي الى صيف عام 2021، لكنهم اعترفوا بان ايجاد لقاح ضد كوفيد-19 سيسهل من مهمتهم كثيرا.

وقال المسؤول في اللجنة المنظمة هيديميسا ناكامورا لصحافيين الاسبوع الماضي "اللجنة المنظمة ليست منقطعة عن المجتمع وقد سمعت بالأنباء عن اللقاح الجديد".

وأضاف "تشعر اللجنة المنظمة بنفس الشعور الذي يخالجكم حاليا على الارجح، ثمة ارتياح وشعور ايجابي".

وتابع "لكن ما نقوم به حاليا هو عدم التفكير باللقاح لانه ليس في متناولنا حتى الآن، لكننا في المقابل نركّز على مسألة التباعد الاجتماعي، القيام باجراء الفحوص، اعتقد ان هذا ما يجب القيام به من اجل تنظيم العاب آمنة".

وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك. وقد اختبر على اكثر من 45 الف شخص في ستة بلدان، ولم تكن هناك تحفظات صحية على مفعوله.

ويخطط القائمون على تطويره لتقديم طلب طارئ لترخيص استخدام اللقاح بنهاية الشهر الجاري. ووصفوا هذا الإعلان بأنه "يوم عظيم للعلم والإنسانية".

ومن المنتظر أن يساعد التوصل إلى لقاح فعال - بالإضافة إلى الأدوية الأخرى - على تقليل القيود التي فرضت على حياة الناس منذ تفشي وباء كورونا.

وكانت العاصمة اليابانية نظمت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر اول تظاهرة رياضية دولية منذ بداية انتشار الفيروس وكانت في رياضة الجمباز بمشاركة نحو 30 رياضيا من اليابان، الولايات المتحدة، روسيا والصين امام نحو الف متفرج في المدرجات.

وحدد منظمو هذا الحدث اجراءات صحية صارمة للرياضيين القادمين من الخارج حيث اجبروا على القيام بالحجر الصحي قبل الرحيل، الخضوع لفحوصات بشكل يومي لدى وصولهم الى مكان الحدث وكانت تحركاتهم محدودة للغاية.

وانطبق الامر ايضا على المتفرجين الذين تابعوا المنافسات من خلال ارتداء الكمامات، تطهير الايادي كما لم يسمح لهم باطلاق صرخات التشجيع.

وكشف مدير اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو 2020 توشيرو موتو بان تحديد عدد المتفرجين في الملاعب خلال الالعاب والاجراءات التي سيخضعون لها ستتخذ في الربيع المقبل مشيرا الى امكانية رفع الحجر الصحي عن المتفرجين الاجانب.

© 2020 AFP